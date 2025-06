¿Qué famosos estudiaron en la escuela de reyes, a la que fue Gonzalo Hevia, heredero al Palacio de Hierro?

Mucho antes de que el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères se convirtiera en el heredero al Palacio de Hierro, él pasó sus días como estudiante en un exclusivo internado en Suiza.

Se trata del Instituto Le Rosey, conocido como ‘la escuela de reyes’, debido a que por su amplio campus pasaron diferentes miembros de la realeza, un internado en el cual también estuvieron cantantes e hijos de actores.

Y Gonzalo Hevia Baillères, el empresario vinculado con la cantante Belinda, no fue la excepción, ya que el exclusivo Instituto Le Rosey fue parte de la vida académica del miembro de Grupo Bal.

¿Por qué el Instituto Le Rosey, donde fue Gonzalo Hevia es tan exclusivo?

Este internado es uno de los más antiguos de Suiza, ya que fue fundado en 1880 por Paul-Émile Carnal, es decir, lleva 145 años educando a niños y jóvenes de la élite mundial, debido a que no cualquiera ingresa.

No solo, debido a que sus colegiaturas son sumamente costosas, sino que es una escuela con capacidad para únicamente 420 alumnos, los cuales provienen de 60 países y solo se abre la oportunidad para que 100 estudiantes ingresen cada año.

Para poder ser parte de la escuela, se deben llenar formatos, hacer un examen de conocimientos y realizar entrevistas con los directores académicos del instituto, quienes luego de deliberar deciden qué alumnos ingresan.

Gonzalo Hevia Baillères estudió en el instituto Le Rosey. (Foto: Especial El Financiero)

Tener buenas conexiones no es de ayuda: “Hay un número limitado de plazas en Le Rosey, e incluso el estudiante más brillante y cualificado, con los mejores contactos, podría no ser admitido si no hay plazas”, explican en su sitio web.

De ello da testimonio el actor Alain Delon, quien comentó: “Por suerte, hubo una vacante y mi hijo Alain-Fabien fue aceptado in extremis. Ser Alain Delon no ayudó, allí quien seas les da igual”, de acuerdo con el diario La Nación.

Y aunque solo la élite estudia en Le Rosey, el instituto asegura que los ‘niños malcriados que están acostumbrados a salirse con la suya’ no son admitidos, ya que la disciplina es clave en la escuela.

¿Qué famosos estudiaron en el Instituto Le Rosey?

A pesar de lo complicado que puede ser ingresar, Gonzalo Hevia Baillères, empresario con heterocromia, fue aceptado y se suma a una larga lista de empresarios, reyes y artistas que han pasado por el campus.

Aunque Le Rosey no comparte quiénes estudiaron en sus aulas, el diario Town & Contry, y el periódico La Nación, comparten que entre la lista de exalumnos conocidos se encuentran:

Mohammad Reza Pahlevi, el último Sha de Irán

Eduardo, duque de Kent, príncipe de Reino Unido

Rey Fuad II de Egipto

Rey Juan Carlos de España

Rey Alberto II de Bélgica

Princesa Marie-Chantal de Grecia

Sean Lennon, hijo de John Lennon

Julián Casablancas, vocalista de la banda The Strokes

Dodi Al-Fayed, empresario que murió junto a Diana, princesa de Gales

Josefina Vargas Llosa, nieta del escritor Mario Vargas Llosa

El instituto Le Rosey se encuentra en Suiza y es conocido como el 'colegio de reyes'. (Foto: Le Rosey)

También acudieron a este internado algunos integrantes de la familia Rockefeller, quienes forman parte de la élite en Estados Unidos.

¿Cómo es el Instituto Le Rosey, al que fue Gonzalo Hevia?

Le Rosey cuenta con dos campus diferentes, ya que uno es especial para las mujeres y otro para los hombres, aunque la mayor parte de las actividades dentro de la escuela son mixtas.

El campus principal cuenta con un parque de 28 hectáreas, con árboles que rodean los espacios deportivos y las residencias de los estudiantes, los cuales son admitidos desde los 8 años y hasta los 18, cuando finalizan el bachillerato.

Diferentes miembros de la realeza de distintos países estudiaron en Le Rosey. (Foto: LE Rosey)

Además de las actividades académicas, los estudiantes de Le Rosey tiene la oportunidad de tomar actividades extracurriculares de índole deportiva, cultural, artística y tecnológica.

El sitio web Swiss Learning, especializada en escuelas e internados en Suiza, explica que las cuotas anuales para el nivel Junior son de 87 mil francos suizos (2 millones 031 mil 440.43 pesos); mientras que para Cadetes y Seniors, son de 119 mil francos suizos (2 millones 778 mil 187.09 pesos), aunque se desconoce si las tarifas están actualizadas.