Alejandra Capetillo padece un trastorno del sueño: ‘Veo cosas que no son reales’

A un mes de la boda de Alejandra Capetillo Gaytán con Nader Shoueiry; la modelo e hija de Eduardo Capetillo reveló que padece un trastorno del sueño que le ha hecho pasar por momentos vergonzosos.

“Tengo un problema de sonambulismo fuerte, potente”, compartió en sus historias de Instagram, la también hija de la actriz Biby Gaytán, en donde explicó que es un problema que ha presentado desde que era una niña.

Tanto es así que las personas cercanas a la modelo Alejandra Capetillo, ya conocen que ella sufre de sonambulismo, un trastorno en el que las personas se levantan y caminan mientras están dormidas, de acuerdo con Mayo Clínic.

¿Qué le pasa a Alejandra Capetillo cuando tiene sonambulismo?

La diseñadora de modas compartió que el sonambulismo era más fuerte cuando era menor, ya que solía levantarse en medio de la noche y caminaba por su casa, pero seguía completamente dormida.

“De chiquita era de las que me levantaba gritando o abría puertas; siempre me persiguió este tema”, comentó e indicó que ella no está del todo dormida, pero tampoco se encuentra despierta.

“Mi cerebro está entre dormido y despierto”, aseguró e indicó que ha llegado a observar animales venenosos o personas en su habitación estando sonámbula; sin embargo, solo son parte de la combinación entre la realidad y sus sueños.

Alejandra Capetillo es hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán. (Foto: Archivo) (Instagram: @alecapetilloga)

“Yo sí veo el cuarto, veo en donde estoy durmiendo, pero veo cosas que no son reales; veo hormigas, veo arañas, a veces veo personas”, compartió y aunque este trastorno se presentó con menos frecuencia a medida en que creció, aún le ocurre.

“Entre más crecí, menos me pasaba tan frecuentemente”, comentó, pero como todavía le sucede, en especial con las personas con las que se siente en confianza, su círculo cercano ya sabe que el sonambulismo se puede presentar.

“Lo sabe toda la gente cercana a mí, especialmente la gente que ha dormido conmigo y que ya tengo cierta confianza porque me han pasado cosas vergonzosas”, compartió.

Alejandra Capetillo compartió que aún padece algunos episodios de sonabulismo. (Foto: Especial El Financiero / AGBA Weddings)

Una de las más recientes ocurrió cuando estaba con una de sus amigas llamada Ema con quien compartía habitación, debido a que al estar sonámbula, Alejandra Capetillo observó algo que la asustó, por lo que se despertó gritando.

“Me levanté, casi arriba de Ema, gritando como loca. Ema agarrándome y yo viendo su cara pálida gritando igual”, compartió sobre la experiencia que vivió la modelo y esposa del empresario Nader Shoueiry.

¿Qué es el sonambulismo que padece Alejandra Capetillo?

El sonambulismo, como el que padece la influencer Ale Capetillo, se presenta cuando las personas caminan o realizan otra actividad estando aún dormidas, de acuerdo con MedlinePlus.

Esto sucede en el momento en el que las personas entran en un sueño profundo sin movimientos oculares rápidos, de acuerdo con Mayo Clinic, quien agrega que algunas de las causas son falta de sueño, estrés y fiebre.

Aunque este trastorno es más común en niños, también se presenta en adultos y algunas de las situaciones que lo provocan son el uso de alcohol, sedantes o medicamentos y trastornos mentales, agrega MedlinePlus.

El sonambulismo puede provocar que las personas incluso realicen actividades cotidianas estando dormidas. (Foto: Especial / Instagram: @alecapetilloga)

Los síntomas de sonambulismo se presentan entre 1 y 2 horas después de dormir, estos son: salir de la cama y caminar; abrir los ojos, tener la mirada perdida y terrores nocturnos, según con Mayo Clinic.

Este portal agrega que incluso algunas personas pueden salir de casa, manejar un auto, tener actividad sexual sin ser conscientes de ello e incluso lesionarse a causa de este estado.

Aunque estos brotes de sonambulismo suelen desaparecer solos y no generan preocupación, Mayo Clinic indica que es mejor consultar a un médico si se presentan con frecuencia, causan problemas con las actividades cotidianas o provocan que las personas tengan comportamientos peligrosos.