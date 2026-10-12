Así fueron los últimos días de RJ Mitte: Promocionaba su película y recordaba ‘Breaking Bad’

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, ofreció una entrevista pocos días antes de su fallecimiento, en la que recordó su paso por la serie de AMC y compartió detalles sobre su experiencia en el papel de Walter White Jr.

La conversación se publicó el 5 de octubre en el canal de YouTube del podcast de Joe Vulpis. Durante la charla, el intérprete también habló sobre el proceso de selección para obtener el papel que marcó su carrera y promocionó algunos de sus proyectos recientes, entre ellos la película Talking to Strangers.

La muerte del actor RJ Mitte, a los 34 años, fue confirmada el 12 de octubre por su representante: “Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

RJ Mitte fue un actor que participó en la serie 'Breaking Bad'. (Foto: Shutterstock).

RJ Mitte recordó cómo consiguió el papel de Walter White Jr.

Durante la entrevista con Joe Vulpis, RJ Mitte habló sobre el impacto que tuvo Breaking Bad en su vida y se mostró sorprendido de que la producción continuara entre las favoritas del público más de una década después de su final.

“Es increíble, me cambió la vida para siempre. En ese momento no sabíamos el impacto entre el público”, declaró.

También contó que el proceso para integrarse al elenco fue largo. Antes de quedarse con el personaje de Walter White Jr., tuvo que realizar varias pruebas.

“Me dijeron muchas veces ‘te llamamos luego’, fui uno de los últimos en integrarse al elenco. Me hicieron viajar para una prueba final de una hora, yo estaba en el hotel cuando me llamaron para decirme que tenía el papel”.

El actor RJ Mitte recordó que durante las grabaciones no recurrían a dobles para sustituir a los actores en las escenas, aunque sí contaban con suplentes por si alguno no podía acudir al trabajo.

Otro de los temas que abordó fue la relación entre su vida y la de su personaje. Ambos tenían parálisis cerebral, pero Walter White Jr. utilizaba muletas, a diferencia de Mitte en su vida cotidiana.

“Estaba basado en un hombre real, en un compañero de Vince Gilligan (creador y guionista de la serie) en la universidad, usaba muletas y después de un tiempo murió”.

Sobre su experiencia al trabajar con Bryan Cranston, protagonista de la producción, el actor destacó su trayectoria y la manera en que se involucraba en las escenas.

El actor RJ Mitte murió a los 34 años. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál fue la última película en la que actuó RJ Mitte?

En la misma conversación, Mitte habló sobre Talking to Strangers, una película estrenada en julio de 2026 en la que interpretó a un joven con parálisis cerebral.

“Grabamos toda la película en 5 días, ahí estuvo junto a una increíble actriz que se llama Lin Yin. donde tengo un papel de un chico que habla poco, tuve que leer como 100 páginas, 20 y más por día”.

La historia sigue a un joven cuya rutina cambia cuando conoce a Marty. Entre ambos comienza una amistad que evoluciona hacia un interés amoroso, mientras enfrentan distintas dificultades personales.

La película también conecta con uno de los temas que marcaron la trayectoria de Mitte: la representación de las personas con discapacidad en el cine.

Lo que se sabe sobre el fallecimiento de RJ Mitte

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank “RJ” Mitte III, fue un actor que murió a los 34 años en Brownsville, Texas. Sus representantes confirmaron la noticia mediante un comunicado en el que recordaron tanto su trabajo como actor como su labor en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Respecto a la causa de muerte, el portal estadounidense TMZ reportó que el fallecimiento habría sido un suicidio, citando a un funcionario del condado. Sin embargo, las autoridades mantenían abierta la investigación y la causa oficial no había sido comunicada.

RJ Mitte tenía parálisis cerebral. (Foto: Shutterstock)

La condición con la que vivió RJ Mitte y que compartió con su personaje

RJ Mitte tenía parálisis cerebral espástica, un trastorno neurológico que afecta las habilidades motoras. En su caso, el actor explicó que la afectación se concentraba principalmente en el lado izquierdo de su cuerpo.

En una entrevista con People, Mitte describió cómo vivía con esta condición:

“Tengo parálisis cerebral espástica. Afecta las habilidades motoras y, en mi caso, ha afectado principalmente mi lado izquierdo. En general, tengo un control completo de mí mismo, algo que muchas personas con parálisis cerebral no tienen”, mencionó.

El actor recibió el diagnóstico durante su infancia y pasó por distintas terapias físicas y del habla cuando era niño.