‘No pude, fui muy cobarde’: Alexis Ayala revela intento de quitarse la vida tras crisis de salud y económica

Alexis Ayala compartió que hubo una ocasión en la que pensó quitarse la vida.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala vivió uno de los momentos más ‘oscuros’ de su vida, que incluyeron crisis económicas, de salud y un intento de suicidio.

El actor lo reveló en una cena con los otros participantes de La Casa de los Famosos, dejando ver que, pese a que se muestra como una persona dura y fuerte rival, su historia incluye momentos de vulnerabilidad.

Tras un enfrentamiento con Dalilah Polanco, Ayala tomó la palabra para abrir su corazón y compartir una etapa complicada en su vida.

Alexis Ayala describe una de las etapas más difíciles de su vida

Todo inició cuando recordó una frase de Shiky que, aunque parecía ‘inofensiva’, le afectó por su historia de vida, pues viene de momentos muy vulnerables.

“A mí sí me dolió que dijeran: ‘León viejo a punto de morir’ cuando soy un sobreviviente. Cuando estuve en un hospital llorando porque me comí una papaya después de estar a punto de morirme”, comenzó.

Alexis Ayala tuvo un infarto en 2018. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Alexis Ayala sufrió un infarto en 2018

Entre junio y julio de 2018, el exesposo de Karla Álvarez estuvo alrededor de dos semanas hospitalizado gracias a que sufrió un infarto, por el cual duró algunos días en terapia intensiva.

Esto ocurrió mientras estaba de vacaciones en Acapulco, y gracias a ese infarto se dieron cuenta de la malformación en el corazón que tenía.

“Cuando están haciendo el cateterismo se enteran de que tengo una deformación en el corazón (…), al día siguiente en la mañana ya me dan de comer por primera vez (…) tengo un jugo de naranja y estoy diciendo: ‘gracias Diosito’. Pruebo la papaya y ahí me doy cuenta de que estoy vivo. Comí y supo como lo más rico del mundo”, aseguró en una entrevista con Yordi Rosado en febrero de 2025.

Eso no es lo único por lo que se considera sobreviviente, pues también vivió crisis económica por falta de trabajo.

“A mí esta casa (de los famosos), si yo saliera mañana, me ha dado muchísimo. Yo llegué aquí muy devaluado. Llegué aquí de venir de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido de los actores más importantes de la empresa”, señaló.

Alexis Ayala pasó por malos momentos personales y económicos. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Alexis Ayala pensó en el suicidio

Los problemas de salud del famoso, aunados a la falta de trabajo en los últimos años, lo llevaron a tener pensamientos suicidas, aunque no ahondó en lo que pasaba por su mente en ese momento, solo mencionó que no tuvo el valor suficiente para quitarse la vida.

Ahora, agradece no haber cedido a sus pensamientos en ese momento, pues ve la vida de mejor forma y considera que vale la pena vivirla.

“¿Sabes cómo estaba de devaluado? ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto de dos años de no trabajar? ¿Sabes que intenté quitarme la vida? ‘León a punto de morir’, pero no me quité la vida, Dios no quiso, no pude. Fui muy cobarde y eso lo cuento ahora, porque no vale la pena, vivir es increíble, vivir es muy bonito”, aseguró.

Su discurso conmovió a algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, como Elaine Haro, quien soltó algunas lágrimas mientras lo escuchaba atento.