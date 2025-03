‘¡Ya nos exhibiste!’ Eugenio Derbez revela si pagó 120 mil pesos por ir al concierto de Shakira

La cantante colombiana Shakira ha arrasado en México con su gira Las mujeres ya no lloran world tour, a la cual ha sumado más y más nuevas fechas. Varias celebridades han compartido su experiencia en los shows, como el comediante Eugenio Derbez, de quien se ha especulado que gastó alrededor de 120 mil pesos en su experiencia... ¿Le dieron tamales de caviar y atole de champán?

En los conciertos de Shakira en México hemos visto un desfile de famosos como el gobernador Samuel García y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez; también al creador de contenido Juan Pablo Zurita, Eva Longoria, Jessica Alba, Claudia Lizaldi, Bárbara de Regil, Carola Martínez (esposa de Sergio ‘Checo’ Pérez), Arturo Elias Ayub, Dulce María, Sofía Castro, Angélica Rivera y Aislinn Derbez (fue días después que su papá).

Entre su ‘manada VIP’ del Estadio GNP (CDMX) destacó la presencia de Eugenio Derbez, quien acudió hasta los camerinos a saludar a Shakira en compañía de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Shakira ha sumado nuevas fechas a su gira. (Foto: Cuartoscuro) (Cortesía Ocesa)

“IMPERDIBLE!!! Si tienen la oportunidad de ir al LMYNLWorldTour, de verdad aprovéchenla. Quedan pocas fechas. Gracias, Shakira”, escribió el actor que da voz a Burro en Shrek, quien agregó un video donde ella lo abraza cuando lo ve y lo invita a tomarse una foto.

Luego de ello, la periodista de espectáculos Pati Chapoy comentó su asistencia en Ventaneando: “Eugenio Derbez compartió una reunión con Shakira, ¡qué fantástico! Que tanto Eugenio como Alessandra y Aitana estuvieron ahí, ¡qué padre!... Comentan, no sé qué tan cierto sea, que si tú pagabas una cantidad importante en tu boleto, tenías acceso al camerino, les estoy hablando de casi 40 mil pesos por boleto”.

Sus palabras fueron dadas como hechos por algunas personas y en estos días se ha afirmado que Derbez pagó tres boletos de ese precio.

Shakira saludó a Eugenio Derbez en uno de sus conciertos. (Foto: @ederbez).

¿Eugenio Derbez pagó por ver a Shakira?

Tras los rumores sobre la cantidad que Derbez supuestamente gastó, el comediante tuvo un breve encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto donde le preguntaron si en verdad desembolsó tanto: “No, ella me invitó al concierto, fue invitación directa, afortunadamente no pagué”, respondió con una carcajada.

Además, agregó que ha tenido una buena relación con la cantante de ‘Antología’, aunque no se habían visto en 15 años, desde que hicieron un comercial con la canción ‘Waka waka’: “Maravillosa, tenía desde 2010 que no la veía, cuando hicimos lo del comercial del Mundial en Sudáfrica y nos invitó a su casa en Bahamas, tenía rato que no hablaba con ella, entonces fue muy lindo encontrármela otra vez”.

Alessandra Rosaldo agregó: “Fue padrísimo, ella es encantadora, siempre divina, siempre facturando, ¡cómo no!”.

Shakira invitó a Eugenio Derbez a su concierto. (Foto: @alexrosaldo).

¿Cuánto cuesta ir al concierto de Shakira?

Los boletos de Shakira más caros en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) se venden en 13 mil pesos en la zona roja, están justo frente al escenario.

Sin embargo, hay un paquete especial que incluye la oportunidad de conocerla: el acceso Ultimate Meet & Greet cuesta 41 mil 735 pesos e incluye una fotografía con la colombiana, el boleto VIP, un artículo autografiado, mercancía exclusiva, acceso anticipado, entrada a un salón VIP con bebidas y aperitivos.

Esta es la lista de precios: