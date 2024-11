Gala Montes se disculpa por compartir video de la agresión a Melanie con su canción de fondo

“Tacara”, el sencillo más reciente de Gala Montes, generó una enorme polémica no solo debido a que la melodía no fue del agrado de muchas personas, sino debido a que la actriz compartió su tema junto al video de la agresión de Melanie Barragán, una joven estudiante de enfermería.

Melanie de Jesús fue agredida por su novio Christian de Jesús “R” el pasado 31 de octubre durante una fiesta de Halloween a la que los dos habían acudido en Tamaulipas y tuvo que someterse a una cirugía a causa de las lesiones.

La canción de Gala Montes no ha tenido un buen recibimiento entre el público. (Foto: Caurtoscuro).

Por este motivo, la exparticipante de La Casa de los Famosos recibió una gran cantidad de críticas, pues aunque ella no hizo el video debido a que solo fue etiquetada, sí lo reposteó en sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Pedro, el hermano de Melanie Barragán, sobre Gala Montes?

Hace unos días, Pedro, el hermano de Melanie Barragán, compartió un video en su cuenta de TikTok en donde indicó que para él y sus seres queridos la acción de Gala Montes fue irrespetuosa.

“Solamente hago este video por el hecho de que no se me hace justo que Gala Montes haya subido el clip donde fue agredida mi hermana, me parece una falta de respeto, no sé cuál haya sido su intención”, dijo.

Cristian 'N', es buscado por autoridades, luego de la agresión que cometió en contra de la joven. (Foto: Especial El Financiero) (Especial)

Pedro indicó que uno de los motivos pudo haber sido con el objetivo de promocionar su canción, pero al no conocer las verdaderas intenciones de la actriz de El señor de los cielos, él y sus familiares exigieron una respuesta.

¿Qué dijo Gala Montes sobre el caso de Melanie Barragán?

Gala Montes se disculpó con los familiares de Melanie Barragán, luego de la polémica que generó. Mediante un comunicado, la finalista de La Casa de los Famosos 2024 explicó que su intención era dar visibilidad al caso de la joven.

“Como mujer y como artista, sentí la necesidad de alzar la voz y darle mayor visibilidad a esta situación con los medios y el alcance que puedo generar a través de mis líneas de comunicación”, dijo sobre el video que compartió en sus redes sociales.

La canción “Tacara” de Gala Montes gira en torno a la violencia contra las mujeres y cómo se trata día a día de erradicarla: “es un tema que nació desde el corazón y que busca reflejar la lucha y resistencia de las mujeres en nuestro país”, dijo la artista en un comunicado.

Gala Montes aseguró que si intención solo era sumarse a las peticiones de justicia por el caso de Melanie. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

A pesar de que su intención no era lucrar con el caso de Melanie, Gala aseguró que comprende que es una situación que se puede malinterpretar con facilidad, por lo que pidió disculpas.

“Quiero extender una disculpa sincera a los familiares y amigos de Melanie, así como a quien se haya podido sentir afectado o consideró inapropiado el uso de mi música en este contexto”, escribió la amiga de Karime Pindter.

La protagonista de la telenovela mexicana Diseñando tu amor reiteró que lo único que ella deseaba era sumarse “al llamado de justicia para Melanie”, así como a todas las mujeres que en algún momento de su vida han sufrido violencia.

Gala Montes pidió disculpas a través de un comunicado en sus redes sociales y lamentó el malentendido. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de esta situación la ex compañera de Briggitte Bozzo indicó que ella continuará defendiendo los derechos de las mujeres: “Reafirmo mi compromiso de seguir luchando, desde mi trinchera, por un México donde las mujeres podamos vivir sin miedo y sin violencia”, comentó.

A más de 20 días de la agresión que vivió Melanie Barragán, Christian de Jesús “R” continúa prófugo; mientras la joven se encuentra en recuperación después de una cirugía del ojo izquierdo y el pómulo, por lo que se sigue pidiendo justicia por su caso.