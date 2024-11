Caso Melanie Barragán: ¿Cuál es su estado de salud y qué cirugías necesita tras la agresión de Christian ‘R’?

La joven Melanie Barragán se encuentra en un periodo de recuperación en su casa, luego de pasar por una cirugía para salvar su ojo izquierdo, dañado por la agresión que cometió Christian ‘R’ en su contra el pasado 31 de octubre, en Tamaulipas.

Apenas el pasado 7 de noviembre, se informó que Melanie, quien es estudiante de Enfermería, fue dada de alta luego de pasar por una cirugía del ojo izquierdo y el pómulo.

Mientras se recupera de ello, Melanie todavía necesita dos intervenciones quirúrgicas más: una en la mandíbula y otra en la nariz, donde también presenta fracturas.

En una entrevista con N+, la joven Melanie contó este lunes su experiencia tras el ataque de Christian ‘N’, quien fuera su pareja. El joven estudiante de Medicina la atacó en una fiesta de Halloween recientemente. La amiga de Melanie, Danna, intentó parar la agresión y al no poder contener totalmente a Christian, corrió al lugar de la fiesta para pedir ayuda del resto de las personas presentes.

Según el reporte, Melanie ha logrado salvar su ojo izquierdo, pues se temía que lo perdiera debido a los golpes. Se recupera en casa y todavía espera entrar a cirugía por las fracturas que tiene en la nariz y la mandíbula.

Asimismo, Melanie de Jesús advirtió que algunas personas han aprovechado la situación que vive para crear cuentas falsas de su familia y de su amiga Danna para pedir donaciones en su nombre, por ello ha pedido no caer en estas estafas.

Melanie Barragán: ‘La policía no quiso detener a Christian’

Melanie Barragán habló en su entrevista con N+ sobre cómo sucedió la agresión cometida por Christian R’, su pareja, en contra de ella esa noche en la fiesta de Halloween, cuando la joven se encontraba con su amiga Danna.

De acuerdo con su narración, ella perdió la conciencia un momento debido a los golpes. Cuando su amiga Danna corrió para buscar ayuda dentro de la casa donde se llevaba a cabo la fiesta, Christian ‘R’ intentó llevar a Melanie lejos de las cámaras de seguridad.

“Entraron mis amigos a quitármelo de encima (...) La policía (de Ciudad Madero) no quiso llevárselo porque dijeron que no había una orden para poder llevárselo y se fugó, ya no lo pudieron detener”, apuntó.

De acuerdo con el Gobierno de México, una persona puede ser detenida al momento de un hecho delictivo (en flagrancia) cuando es hallada en el momento en que se consuma un delito (en este caso una agresión) o instantes después del hecho. Una persona puede ser detenida sin orden judicial en el caso de un delito en flagrancia, apunta le Consejería de la CDMX. Incluso la defensoría pública de Tamaulipas, donde ocurrió el caso Melanie, estipula la detención en flagrancia.

Actualmente, la Fiscalía de Tamaulipas ha hecho pública una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Christian ‘R’, quien ha sido señalado como el agresor de Melanie Barragán de acuerdo con testigos y videos. También se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien brinde información veraz sobre la ubicación del joven estudiante.

Desde que el caso de Melanie fue dado a conocer en medios y redes sociales, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, se comprometió a no dejar impune el caso.

Apenas este lunes, el fiscal confirmó que se emitió una alerta migratoria de Christian ‘R’ en países vecinos; dijo que se ha colaborado con autoridades de estados cercanos.