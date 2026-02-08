Pareja eliminada de ‘¿Apostarías por mí?’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

Tres nuevas parejas se enfrentan a la eliminación de '¿Apostarías por mí?' en la semana 3 del reality show. (Foto: TelevisaUnivision/Freepik)

La temporada de ¿Apostarías por mí? avanza y nuevamente llega al día de eliminación, donde nuevas parejas están en riesgo de salir del reality show y quedarse en el camino por el primer lugar.

Antes de conocer quien debe abandonar el programa de TV, ocurre el Duelo de salvación, donde una de las tres parejas nominadas se salva, según el calendario de ¿Apostarías por mí?

Recordemos que es el público quien decide cuál de las dos duplas se mantiene dentro de la competencia.

¿Dónde ver al eliminado de ‘¿Apostarías por mí?’ HOY?

¿Apostarías por mí? tiene una transmisión 24/7 a la que tienes acceso con una suscripción a una plataforma de streaming, la cual tiene un costo para ver el contenido.

Pero en el caso de los días de eliminación, el reality show también pasa de manera gratuita en la TV abierta. Las opciones para ver la emisión del programa son las siguientes:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

VIX Premium (pago por ver)

Izzi Go

'¿Apostarías por mí?', es el nuevo reality show en formato 24/7. (Foto: Televisa Univisión prensa) (TelevisaUnivision Prensa)

¿A qué hora ver a la pareja eliminada de ‘¿Apostarías por mí?’ EN VIVO?

La emisión en la que una pareja se salva de las nominadas y luego se elige a la eliminada de la semana, está programada para este domingo 8 de febrero.

El programa de TV comienza a las 9:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Quiénes son las parejas nominadas de la semana 3 en ‘¿Apostarías por mí?’?

La primera pareja nominada de la semana 3 en ¿Apostarías por mí? surgió el pasado lunes cuando los participantes del reality show se enfrentaron a un duelo llamado Paso a pasito, donde debieron de avanzar en una estructura elevada en la cual caminaron por una viga estrecha para encontrar a su compañero en el centro.

Los que tuvieron el peor desempeño fueron Marcela Ruíz y Salvador Zerboni, exparticipante de La Casa de los Famosos. Ellos se convirtieron en la primera pareja en riesgo de eliminación, pero todavía faltaban dos más.

La segunda surgió el pasado miércoles luego de las apuestas de dinero realizadas por los concursantes del programa de TV.

Quienes quedaron hasta el sótano después de arriesgar el dinero fueron Tiby Camacho y José Medina, y se sumaron a la placa de nominados por segunda semana consecutiva.

La tensión se apoderó de la Arena de Nominación luego del explosivo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?. Durante la dinámica, varias parejas coincidieron —sin haberse puesto de acuerdo— en dirigir sus votos hacia Laysha y El Malito. El descontento general es por sus bromas, comentarios y actitudes.

Votación en ‘¿Apostarías por mí?’: ¿Cómo apoyar a las parejas nominadas?

La votación en ¿Apostarías por mí? define quién se convierte en la próxima pareja eliminada y para apoyar a las nominadas necesitas instalar la aplicación de VIX.

El tiempo que tienes para emitir tus votos es a partir del jueves, cuando se revela la tercera dupla en riesgo de salir y hasta antes de que comience la gala el domingo.

De acuerdo con información oficial, cuentas con 10 votos por día con tu suscripción a VIX, es importante mencionar que puedes entrar a la app y apoyar a tus favoritos una vez cada 24 horas.

¿Quiénes son los participantes de ‘¿Apostarías por mí’?

Los participantes de ¿Apostarías por mí? fueron 24, distribuidas en 12 parejas, de las cuales ya fueron eliminadas 2 y los participantes que restan en la competencia son las siguientes: