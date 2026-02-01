‘¿Apostarías por mí?’ HOY: ¿Cuál es la segunda pareja eliminada del reality show?

Hoy conocemos a la segunda pareja eliminada en '¿Apostarías por mí?' (Foto: IA Gemini, TelevisaUnivision).

La segunda eliminación de ¿Apostarías por mí? se define este domingo en una emisión en vivo donde el público tiene la última palabra sobre qué pareja abandona la villa.

El resultado se conocerá tras el desarrollo del duelo de salvación, uno de los momentos más tensos de la semana dentro del reality 24/7 de parejas.

¿A qué hora y dónde ver la eliminación de ‘¿Apostarías por Mí?’ en México?

La gala dominical de ¿Apostarías por mí? se transmite en horario estelar con señal disponible en televisión abierta y streaming:

TV de paga: Las Estrellas (9:00 pm, CDMX)

Las Estrellas (9:00 pm, CDMX) Streaming: ViX Premium (7:00 pm, CDMX)

Durante este programa se realiza el cierre definitivo de votaciones, el conteo final del público y el anuncio de la pareja eliminada, que debe salir de la villa de manera inmediata. La conducción corre a cargo de Alan Tacher y Alejandra Espinoza.

¿Cómo votar en ‘¿Apostarías por Mí?’ desde México?

El voto del público define la eliminación semanal. En México, el proceso se realiza exclusivamente en la app móvil de ViX, disponible para iOS y Android.

Las votaciones se abren cada jueves tras conocerse a la tercera pareja nominada.

tras conocerse a la tercera pareja nominada. Se cierran antes del inicio del show dominical , donde se revela la eliminación.

, donde se revela la eliminación. Con ViX Premium se pueden emitir hasta 10 votos por día.

La producción ha precisado que “las votaciones están disponibles cada semana desde el jueves hasta el domingo” y que el proceso se cierra los domingos por la noche, para reactivarse el jueves siguiente. Los votos no se acumulan y pueden emitirse nuevamente al día siguiente mientras la ventana esté abierta.

¿Qué pasa los domingos en ‘¿Apostarías por Mí?’?

El domingo concentra todas las decisiones que se construyen durante la semana dentro de la villa. La emisión incluye:

Cierre de votaciones del público , previo al show en vivo.

, previo al show en vivo. Duelo de salvación , donde dos de las parejas nominadas compiten por permanecer.

, donde dos de las parejas nominadas compiten por permanecer. Conteo final de votos , anunciado en tiempo real.

, anunciado en tiempo real. Eliminación, determinada por el menor respaldo del público.

Además, la pareja eliminada accede a La Revancha, una dinámica que le permite influir en el juego antes de abandonar la competencia, con efectos que se revelan posteriormente.

Estas son las parejas nominadas esta semana en ‘¿Apostarías por Mí?’

El cuadro de nominados de la segunda semana en el reality ¿Apostarías por mí? quedó definido tras los desafíos, la bolsa semanal y el Cara a Cara. Las tres parejas en riesgo son:

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Tiby Camacho y Lorenzo Medina

Raúl Molinar y Laura Molinar

Las nominaciones se definieron por las tres vías del formato: desempeño en el desafío de parejas, menor dinero en la bolsa semanal y votos directos durante el Cara a Cara, donde Raúl y Laura recibieron seis votos, colocándolos en una posición crítica rumbo al domingo.

Duelo de salvación: ¿Quiénes compiten HOY domingo?

Tras ganar el desafío de confianza, Lorenzo y Claudia se convirtieron en la pareja nominada con mayor dinero en su bolsa, luego de sumar un bono de 3 mil dólares, lo que les otorgó el beneficio de elegir con quién irían al duelo de salvación.

La decisión quedó definida así:Lorenzo y Claudia eligieron a Raúl y Laura para enfrentarse en el duelo de salvación del domingo 1 de febrero, de acuerdo con información publicada por TelevisaUnivision.

El desafío de confianza consistió en una dinámica relacionada con la confianza de pareja, donde los hombres debían decidir si compartían la contraseña de su celular y apostar a que sus parejas respetaran o no esa información. Al coincidir ambas decisiones, la pareja obtenía el bono económico.

La sanción que impacta la bolsa semanal de ‘¿Apostarías por mí?’

En este mismo desafío, Tiby y Medina incurrieron en una falta considerada grave por la producción. Aunque ganaron el reto y el bono de 3 mil dólares, Alejandra Espinoza y Alan Tacher les informaron que

habían violado una regla al comunicarse antes del desafío.

La sanción consistió en el retiro inmediato del bono, por lo que su bolsa semanal no se modificó, un factor que influyó directamente en su permanencia dentro del cuadro de nominados rumbo a la eliminación de HOY domingo.