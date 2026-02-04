‘K-Pop Demon Hunters’ adelanta su reestreno: Lista de cines de México donde estará disponible

La película K-Pop Demon Hunters regresa a los cines en México como parte de los reestrenos vinculados a la temporada de premios. La producción animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, recibió dos nominaciones al Oscar 2026: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema ‘Golden’, interpretado por el grupo ficticio HUNTR/X.

El reestreno ocurre semanas antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, programada para el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En este contexto, cadenas de cine han incorporado nuevamente títulos que tuvieron un recorrido destacado en festivales, streaming o estrenos limitados.

¿Cuándo se reestrena ‘K-Pop Demon Hunters’ en cines de México?

El regreso de K-Pop Demon Hunters en cines mexicanos está a cargo de Cinemex, dentro de su esquema de Cartelera de Oro, dedicado a películas nominadas a los Oscar 2026. La cadena informó inicialmente que el reestreno sería el 19 de febrero, aunque posteriormente ajustó la fecha al 5 de febrero.

Cinemex no detalló el tiempo que la película permanecerá en cartelera, aunque en el sitio web aparecen horarios solo hasta el 11 de febrero.

El reestreno de K-Pop Demon Hunters se realiza en formato tradicional 2D. La película no cuenta con adaptación IMAX ni versión 3D.

Cines donde se proyecta ‘K-Pop Demon Hunters’ en México

El filme tiene funciones confirmadas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Yucatán. Se exhibe en formatos tradicional, premium, doblado o subtitulado, según la sede.

Además de su reestreno en salas, K-Pop Demon Hunters continúa disponible en streaming Netflix, plataforma que requiere suscripción activa para acceder al contenido.

Precio de los boletos para ‘K-Pop Demon Hunters’

En el caso de Cinemex, los precios oficiales del boleto son:

$118 pesos para adultos

para adultos $106 pesos para menores de edad y personas mayores de 60 años

Del 22 de enero al 11 de febrero de 2026 está vigente la promoción Cinemex Manía: boletos de cine a $29 pesos, el cual aplica en formatos 2D y 3D, así como en conceptos Tradicional y Premium. De lunes a jueves es válida en funciones antes de las 16:00 horas, y viernes, sábado y domingo antes de las 14:00 horas.

Al adquirir entradas mediante la aplicación o el sitio web, se aplica un cargo por servicio de $8 pesos por boleto. Los precios pueden variar según la sucursal.

'Kpop Demon Hunters' es la película más vista en la historia de Netflix. (Foto: Cortesía Netflix).

¿De qué trata la película ‘K-Pop Demon Hunters’?

La historia sigue a Rumi, Zoey y Mira, integrantes del grupo HUNTR/X, quienes combinan su carrera musical dentro del K-pop con una misión paralela: cazar demonios. Sus presentaciones no solo buscan el éxito comercial, sino reforzar el Honmoon, una barrera que impide la llegada de fuerzas demoníacas a la Tierra.

La trama se complica cuando Rumi enfrenta un problema con su voz, relacionado con un secreto personal, mientras los Saja Boys, un grupo rival integrado por demonios disfrazados de ídolos, gana popularidad con el objetivo de debilitar a las cazadoras. A medida que la red Honmoon comienza a fracturarse, las protagonistas deben enfrentar una amenaza que pone en riesgo su misión y su identidad.

'Kpop Demon Hunters' tiene dos nominaciones al Oscar (Foto: EFE)

Desde su estreno en junio de 2025 en Netflix, K-Pop Demon Hunters se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma, con más de 500 millones de visualizaciones. El tema Golden acumuló más de 100 millones de reproducciones semanales a nivel global y encabezó listas internacionales de streaming.

La canción obtuvo reconocimientos como el Globo de Oro a Mejor Canción Original y el premio Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Además, ‘Golden’ marcó un hito al posicionar a HUNTR/X como el primer grupo femenino de K-pop —real o ficticio— en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100.

Con información de EFE.