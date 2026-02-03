¿Quién es Daniella Cabello? La cantante, productora e hija de Diosdado en el gabinete de Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue novia de Fernando Carrillo, pero esta no es la única relación de la política con el mundo del espectáculo y entretenimiento, pues integró a la cantante Daniella Cabello a su gabinete.

Daniella, hija de Diosdado Cabello (segundo del chavismo), fue nombrada como ministra de Turismo dentro de los cambios que realiza Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, dijo Rodríguez en un mensaje vía redes sociales.

La mandataria encargada agradeció a la hasta ahora ministra, Leticia Gómez, “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”, y agregó que Venezuela está “abierta al mundo”.

¿Quién es Daniella Cabello?

Daniella Desirée Cabello Contreras, conocida simplemente como Daniella Cabello, ha desarrollado una carrera que abarca la música, la producción televisiva y funciones públicas, como la que le designó Delcy Rodríguez el lunes pasado.

Es hija de Diosdado Cabello —ministro del Interior, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e identificado como uno de los principales líderes del chavismo— y de Marleny Contreras, quien ocupó distintos cargos públicos, incluida la cartera de Obras Públicas y Turismo en administraciones anteriores.

Estudio Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero no concluyó la carrera, de acuerdo con el diario La Razón. También se inscribió como estudiante de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil, pero dio de baja su matrícula en 2016, explica el sitio Runrun.

Trayectoria artística y mediática

Su primera incursión mediática se produjo en 2014, cuando estrenó el sencillo musical ‘Invencible’, inspirado en Hugo Chávez, en Venezolana de Televisión (VTV). Gracias a esa canción, fue seleccionada como imagen de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) de ese año.

“Yo he cantado toda mi vida, hacía shows a la mitad de la sala de la casa, me fascina la música”, expresó en una entrevista. Sin embargo, sus temas están directamente relacionados con la política venezolana y el apoyo al chavismo que ella y su familia siempre hicieron.

En paralelo, participó en producciones audiovisuales vinculadas al entorno político chavista y fue productora del programa Con el mazo dando, espacio televisivo conducido por su padre en el canal estatal TVes.

Fue protagonista de los videos ‘La verdad de Venezuela’, producidos por la Fundación Jorge Rodríguez Padre, lo que amplió su reconocimiento público y le abrió puertas en organismos relacionados con la promoción de la imagen del país.

La carrera musical de Cabello tuvo un impulso importante gracias a la relación de Daniela con el productor musical Omar Acedo, con el que está casada desde diciembre de 2019 y tiene una hija, nacida en 2022. Algunas de las canciones más populares de la cantante venezolana son precisamente ‘Invencible’ y Gotas de lluvia’.

Sanciones internacionales y antecedentes

En noviembre de 2024, Cabello fue incluida en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, medida que se mantiene vigente en 2026.

Las sanciones de Estados Unidos se fundamentan en acusaciones de socavar procesos democráticos y de presunta participación en acciones de represión, así como de apoyar la continuidad de resultados electorales considerados fraudulentos en Venezuela.

Contexto político y designación ministerial

En marzo de 2023 fue designada presidenta de la Fundación Marca País, una entidad destinada a fortalecer la proyección internacional de Venezuela, y posteriormente encabezó la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones bajo la administración de Maduro.

El ascenso de Cabello al gabinete se da en un momento en que la administración de Delcy Rodríguez implementa cambios para consolidar su liderazgo tras la captura de Maduro y el rediseño de la estructura de poder.