¡Estos no se ‘rajaron’! Los mejores memes de Supernova Strikers 2026

La cartelera de Supernova Strikers Génesis 2026 tuvo diferentes modificaciones, desde la baja de Samadhi Zendejas, primera rival de Alana, hasta Ari Geli, quien canceló de último momento, pero los que ‘no se rajaron’ fueron los memes.

Como es costumbre, los eventos destacados en México siempre son acompañados de estos chistes gráficos compartidos en redes sociales.

Memes de Supernova 2026

En esta ocasión, los protagonistas fueron Kim Shantal con su doble pelea, primero con Milica y luego con Karely Ruiz, la equivocación de Bárbara de Regil, conductora de Supernova 2026 y Aaron Mercury, quien noqueó a Mario Bautista.

Los memes se difundieron a tal nivel que se convirtieron en tendencia dentro de las redes sociales, principalmente en X.

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

Resultados de todas las peleas de Supernova Génesis 2026

Las peleas de Supernova Génesis tuvieron resultados desde nocaut técnico, victorias por decisión unánime y dividida. Así quedaron los combates de la noche:

Milica vs. Kim Shantal: La influencer argentina venció a la gladiadora mexicana por decisión unánime. Milica castigó a Shantal durante los tres rounds con golpes que demostraron su experiencia en este tipo de eventos.

Elabraham vs. Nando: En el primer asalto le dieron conteo a Nando, pero se mantuvo en pie. La pelea fue liquidada por Elabraham por nocaut técnico.

Lonche vs. Willito: La pelea fue abucheada por falta de intercambio de golpes y una pasividad mostrada por los dos peleadores. al final Willito se llevó la victoria.

Karely Ruiz vs. Kim Shantal: La mexicana subió al ring por segunda vez en un solo día, pero se le notaba el cansancio, el cual le pasó factura a pesar de que castigó a la modelo regia en más de una ocasión. La experiencia de Karely se sobrepuso por poco y consiguió el cinturón por decisión dividida.

Aaron Mercury vs. Mario Bautista: Uno de los combates más cortos, pero intensos de la cartelera de Supernova Strikers 2026. El exhabitante de La Casa de los Famosos noqueó a Bautista en el primer round (se concedió nocaut técnico).

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Supernova 2026. (Foto: Captura)

¿Qué cambios sufrió la cartelera de Supernova 2026?

La primera modificación en la cartelera de Supernova 2026 fue cuando Samadhi Zendejas, primera rival de Alana, decidió no participar por desacuerdos con los organizadores y con su contrincante.

A pesar de los retos de la multicampeona, no hubo una respuesta, y posteriormente anunciaron a Flor Vigna como nueva rival de Alana.

La segunda baja se dio cuando Lupita Villalobos presentó un hematoma subdural, el cual le impidió subirse al ring por recomendación médica. Su lugar fue tomado por Karely Ruiz, que se enfrentó a Kim Shantal.

El último cambio ocurrió en pleno día del evento, pues Ari Geli canceló su participación en el evento de boxeo tras presentar vómitos y mareos.

“No sé cómo dar este anuncio, no puedo pelear, me lo confirmaron hace unas horas. Les prometo que lo intenté hasta el final, pero no estoy bien, es muy duro porque me preparé muchos meses para este día y que pase algo fuera de mi control me tiene destrozada”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Quien tomó su lugar fue Kim Shantal en el combate contra Milica, donde la mexicana perdió por decisión unánime.



