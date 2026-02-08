Duelo de fortunas en el Super Bowl LX: ¿Cuánto dinero tienen los dueños de Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl LX no solo enfrenta a Seahawks vs. Patriots, dos franquicias históricas de la NFL, también pone frente a frente dos grandes fortunas en el deporte profesional.

Por un lado, Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, con un imperio construido desde la industria y la infraestructura deportiva. Del otro, los Seattle Seahawks, controlados por el fideicomiso de Paul Allen, cofundador de Microsoft, cuya fortuna tecnológica se transformó en uno de los legados más influyentes de la NFL moderna.

Robert Kraft: ¿Cuál es la fortuna del dueño de los Patriots?

Robert Kraft —vinculado con Club América— concentra uno de los patrimonios deportivos más consolidados de la NFL. De acuerdo con la información más reciente del Bloomberg Billionaires Index, el empresario estadounidense posee una fortuna estimada en 13.1 mil millones de dólares, cifra que lo coloca en el lugar 236 entre las personas más ricas del mundo.

El principal activo de Kraft son New England Patriots, franquicia que adquirió en 1994 y que se convirtió en el núcleo de su riqueza deportiva. La valorización del equipo explica buena parte del crecimiento anual de su patrimonio, que en el último año mostró un incremento cercano a 3 mil millones de dólares, impulsado por el desempeño del equipo y la expansión de sus activos de entretenimiento e infraestructura.

New England Patriots es una de las franquicias históricas de la NFL. EFE/EPA/CJ GUNTHER ARCHIVO

A diferencia de otros propietarios, Kraft estructuró su modelo alrededor del control del ecosistema completo. A través del Kraft Group, concentra activos como el Gillette Stadium, el complejo inmobiliario Patriot Place, además de New England Revolution de la MLS y empresas industriales como International Forest Products y Rand-Whitney.

El conglomerado mantiene operaciones comerciales en más de 90 países y emplea a miles de personas en distintos sectores.

De la industria del papel al dominio deportivo: Así creció la fortuna de Kraft

La fortuna de Kraft no nació en la NFL. Tras formarse en Columbia University y cursar un MBA en Harvard Business School, ingresó a la industria papelera y de empaques. En 1972 fundó International Forest Products, empresa clave en la expansión global de productos forestales, y en 1998 consolidó sus negocios bajo The Kraft Group.

El salto definitivo ocurrió en 1994, cuando compró a los Patriotas de Nueva Inglaterra por 172 millones de dólares, la cifra más alta pagada por una franquicia de la NFL en ese momento.

Kraft rechazó liberar el contrato del estadio pese a recibir una oferta de 75 millones de dólares y apostó por mantener al equipo en Foxborough. Esa decisión sentó las bases para que hoy sea una de las franquicias deportivas más exitosas del deporte estadounidense.

Seahawks: Una franquicia bajo fideicomiso tras la muerte de Paul Allen

A diferencia del modelo de propiedad directa de Kraft con ‘Pats’, los Seattle Seahawks pertenecen al fideicomiso del patrimonio de Paul Allen, cofundador de Microsoft, fallecido en 2018 por complicaciones de un linfoma no Hodgkin.

Allen construyó una fortuna tecnológica que alcanzó estimaciones superiores a 26 mil millones de dólares de acuerdo de con el Bloomberg Billionaires Index. Ante su muerte, su familia se ha desprendido de activos para fines filantrópicos. El mes pasado, vendieron su participación en por casi 11 mil millones de dólares en Cercano Managment, una firma de gestión de inversiones.

Allen adquirió a los Seahawks en 1996 por 194 millones de dólares, una compra que evitó la mudanza del equipo fuera de Seattle. Durante su gestión, la franquicia ganó el Super Bowl XLVIII —único para Seahawks hasta el momento—, acumuló múltiples títulos divisionales y se consolidó como una de las organizaciones más estables de la NFC.

Jody es la hermana del finado dueño de Seahawks, Paul Allen (Foto: Allen Institute).

Desde su muerte, el control pasó a su hermana Jody Allen, albacea del fideicomiso. Ante rumores recientes de venta, la organización fue tajante. En un comunicado, el equipo señaló: “No comentamos rumores ni especulaciones y el equipo no está en venta. Ahora mismo nos centramos en ganar el Super Bowl”.

Valor actual de Seattle Seahawks y la venta de Trail Blazers

De acuerdo con Sportico, los Seattle Seahawks tienen una valuación aproximada de 6.59 mil millones de dólares, lo que los coloca entre las franquicias más valiosas de la NFL. Diversos reportes estiman que, en caso de venta futura, el precio podría oscilar entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, aunque el fideicomiso ha reiterado que no existe un cronograma definido.

Mientras tanto, el fideicomiso sí avanzó en la venta de los Portland Trail Blazers de la NBA por una valoración cercana a 4.25 mil millones de dólares, con el objetivo de destinar los recursos a causas filantrópicas, conforme al testamento de Allen.