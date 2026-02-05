Brandon Moreno cambia de rival en la UFC Fight Night en México: Así queda la cartelera completa del evento

Brandon Moreno lidera la cartelera de la UFC Fight Night en México. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

¡Brandon Moreno pelea en México! La UFC Fight Night presenta una cartelera donde el peleador mexicano compite por la victoria en la categoría de peso mosca, además están pactados más combates dentro del evento.

Esta función especial del Ultimate Fightning Championsip cuenta con más combates de peleadores mexicanos de la UFC.

Pero especialmente el del peleador Brandon Moreno sufrió modificaciones, inicialmente estaba pactado contra Asu Alababayev, originario de Kazajistán, pero se bajó de la cartelera por una lesión en su mano derecha, la cual tuvo durante sus entrenamientos.

Brandon Moreno es el primer mexicano en conseguir el campeonato de la UFC (Ultimate Fighting Championship). (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo queda la cartelera tras la modificación del combate de Brandon Moreno de la UFC en México?

Los combates pactados para la UFC Fight Night en la CDMX tienen a diferentes mexicanos, quienes suben al octágono con la misión de conseguir una victoria frente a su público.

El campeón mexicano de la UFC, Brandon Moreno, cierra la noche con una pelea pactada contra Lone’er Kavanagh, de origen inglés.

La cartelera final del evento deportivo queda de la siguiente manera:

Brandon Moreno (México) vs. Lone’er Kavanagh (Inglaterra): peso mosca

(Inglaterra): peso mosca Edgar Cháirez (México) vs. Felipe Bunes (Brasil): peso mosca

Marlon Vera (Ecuador) vs. David Martínez (México): peso gallo

Imanol Rodríguez (México) vs. Kevin Borjas (Perú): peso mosca

Daniel Zellhuber (México) vs. King Green (Estados Unidos): peso ligero

Santiago Luna (México) vs. Ángel Pacheco (Estados Unidos): peso gallo

Ryan Gandra (Brasil) vs. José Daniel Medina (Bolivia): peso mediano

Macy Chiasson (Estados Unidos) vs. Ailin Pérez (Argentina): peso gallo

Damian Pinas (Aruba) vs. Wes Schultz (Estados Unidos): peso mediano

Cristian Quiñónez (México) vs. Kris Moutinho (Estados Unidos): peso gallo

Kim Sang-wook (Corea del Sur) vs. Dom Mar Fan (Australia): peso mosca

Sofía Montenegro (Argentina) vs. Ernesta Kareckaite (Lituania): peso mosca

¿Quién es Lone’er Kavanagh, nuevo rival de Brandon Moreno?

Lone’er Kavanagh es un peleador de la UFC originario de Inglaterra, considerado como una de las jóvenes promesas dentro de la categoría peso mosca.

De acuerdo con la página oficial de la Ultimate Fightning Championsip se caracteriza por tener un golpeo rápido y preciso con un estilo misto.

El peleador de 26 años mantiene una marca de 9 victorias y tan solo una derrota, la cual sufrió en su más reciente combate contra Charles Johnson, pero a pesar del tropiezo, Kavanagh se coloca en el puesto 15 del ranking mundial.

¿Cuándo y dónde es el evento de la UFC en México para 2026?

El escenario de la UFC Fight Night en nuestro país es la Arena CDMX, ubicada en Avenida de Las Granjas, colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco.

La fecha pactada es el sábado 28 de febrero de 2026 y el evento deportivo comienza a partir de las 4:00 p.m. de acuerdo con información oficial.

Por el momento solo se cuenta con la confirmación de la transmisión a través de Paramount+ gracias al UFC Pass.

En caso de que desees asistir a las peleas de la UFC, las entradas se compran en la página de SuperBoletos, los cuales tienen un rango de precios de entre los $2,000 MXN y los $14,000 MXN.