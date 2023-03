Fórmula 1: ‘Ministro de defensa’, ‘Mr. Saturday’ y otros apodos de los pilotos del ‘Gran Circo’

En el mundo deportivo es muy común que en cada disciplina haya un montón de sobrenombres o apodos e incluso algunos deportistas sean más conocidos por su alias que por su nombre de pila -como ‘Pelé’, ‘Canelo’, ‘Chicharito’- y la Fórmula 1 no es la excepción.

A pesar de ser considerado un deporte muy exclusivo, la Fórmula 1 no está exenta de los apodos entre sus participantes y los hay de todos tipos, desde los muy obvios hasta los que no tienen un motivo evidente.

F1: Estos son los apodos de los pilotos

La temporada 2023 de la Fórmula 1 está conformada por 20 pilotos, tres de ellos novatos y uno que regresa a la máxima categoría del automovilismo. La mayoría de ellos tiene al menos un apodo.

Sergio ‘Checo’ Pérez

'Checo' Pérez (Foto: EFE)

Algunos aficionados lo empezaron a llamar ‘Viejo sabroso’ en Twitter, sin una explicación del motivo, durante su primera temporada con Red Bull Racing, en 2021.

Mientras que su apodo de ‘Ministro de defensa’ surgió gracias a su gran conducción en el GP de Abu Dhabi 2021 para retener a Lewis Hamilton y permitir que los alcanzara su compañero Max Verstappen.

“Me da risa este apodo, se ha vuelto muy famoso por todos lados, pero me gusta más el de ‘Ministro de ataque’ porque me gusta más atacar que defender. Pero también es bueno tener defensa”, bromeó ‘Checo’ Pérez en una conferencia previa al GP de México 2022.

Max Verstappen

Max Verstappen (FOTO: EFE)

Gracias a su talento e intrepidez se ha ganado los motes de ‘Super Max’, ‘El neerlandés volador’ y ‘Mad Max’. Sin embargo, en 2019 renegó de su apodo tomado de la famosa saga de películas.

“Ya no me puedo considerar una joven promesa. Tengo que ser maduro. Nunca fui ‘Mad Max’, simplemente era Max”, dijo en declaraciones retomadas por Car and Driver.

Verstappen además tiene su propio término en redes sociales: Maxsplaining, debido a que tiene fama de que le gusta mucho compartir opiniones con sus colegas antes y después de las carreras.

Charles Leclerc

Charles Leclerc (Twitter @ScuderiaFerrari)

Algunos periodistas italianos lo llamaron ‘El predestinado’ después de que ganó el GP de Monza 2019. Sin embargo, su compañero en Ferrari, Carlos Sainz Jr., le dio el apodo de ‘Lord Perceval’.

Charles Marc Herve Perceval Leclerc es el nombre completo del piloto monegasco y cuando Sainz Jr. se enteró, se burló y le dijo que sonaba como a ‘Lord Perceval’, un título honorífico.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton El piloto británico Lewis Hamilton ha sido parte de varias polémicas a lo largo de su carrera profesional. (Foto: EFE / Christian Bruna)

Desde niño le pusieron el apodo de ‘Hammer’ y ‘Hammerhead Shark’ por su apellido. Por esto mismo, y por su gusto por el rap, Mercedes le ponía el famoso hit noventero ‘U Can’t Touch This’ de MC Hammer cada vez que ganaba una carrera. Sin embargo, confesó que “nunca ha sido de mis canciones favoritas”.

Carlos Sainz Jr.

Leclerc y Sainz (FOTO: AP)

Tras realizar una buena clasificación en el GP de Reino Unido 2019, celebró cantando ‘Smooth Operator’ de Sade. Repitió esa canción cada vez que tenía un buen resultado y se le quedó como alias.

Fernando Alonso

Fernando Alonso (FOTO: EFE)

El ‘Nano’ es conocido también como ‘Mago’ debido a que uno de sus hobbies favoritos es la magia y además es un experto en estos trucos. En Alpine se ganó el alias de ‘El Padrino’ debido a su edad y experiencia como bicampeón mundial.

Esteban Ocon

Quien se mete con ‘Checo’ Pérez se mete con millones de mexicanos y eso es lo que le pasó al piloto francés, quien fue apodado ‘Bocón’ debido a sus conflictos con su compañero en Force India y Racing Point. También es apodado ‘Estie Bestie’.

Pierre Gasly

Pierre Gasly Esta tarde se anunció que Pierre Gasly pasará a ser parte de Alpine a partir de 2023. (Motorsports Photographer / Shutterstock.com)

Una mala traducción de su nombre en un periódico latinoamericano dio origen a su apodo de ‘Pedro Gaseoso’. El piloto francés también es conocido como ‘Gaz-Gaz’ o ‘Gasman’.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2021. (Foto: Shutterstock)

A pesar de lo pequeño que es de estatura (1.58 metros), se ganó el mote de ‘Pequeño Monstruo’ en la F4 Japonesa. Luego se ganó el alias de ‘El niño problemático’ en Alpha Tauri debido a que tuvieron que asignarle un psicólogo para que dejara de gritar groserías por radio ante el mínimo error.

Valtteri Bottas

Bottas se despidió de Mercedes en 2021. (Tomada de Twitter @ValtteriBottas)

Durante su paso por Mercedes demostró un dominio increíble en las clasificaciones obteniendo varias pole position -aunque al día siguiente Hamilton era el que ganaba la carrera-, por lo que lo apodaron ‘Mr. Saturday’. También es llamado ‘Battery Voltas’ en redes sociales.

Lance Stroll

Debido a que llegó a la F1 gracias a la inversión de su millonario padre Lawrence Stroll, es apodado ‘Lancelot’, uno de los caballeros de la Mesa Redonda y fiel seguidor del Rey Arturo.

Kevin Magnussen

Magnussen es piloto de Haas (@HaasF1Team)

Por un juego de palabras su alias es simplemente ‘K-Mag’. Aunque Guenther Steiner, su jefe en la escudería Haas, lo apodó ‘El Vikingo con el Cuello Débil’ luego de que se lesionó en el GP de Arabia Saudí 2022.

Lando Norris

Lando Norris con McLaren. (@LandoNorris)

Sergio ‘Checo’ Pérez batalló mucho con el piloto británico en la temporada 2020 y es que el de McLaren terminaba con mucho empuje y ritmo las últimas vueltas. Por eso, se ganó el alias de ‘Last Lap Lando’.

George Russell

George Russell (FOTO: EFE)

Se ganó merecidamente el apodo de ‘Mr. Consistency’ gracias a su primera temporada con Mercedes; se mantuvo en el tercer, cuarto o quinto lugar en casi todas las carreras y terminó encima de Hamilton y Sainz en la clasificación.

Otros apodos en la Fórmula son los de ‘Albono’ (Alexander Albon), ‘Hulk’ (Nico Hulkenberg) y ‘Sarge’ (Logan Sargeant).