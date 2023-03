Fórmula 1: ¿Por qué Aston Martin puede ser el ‘caballo negro’ de la temporada 2023?

La pretemporada más corta de la Fórmula 1 (con solo tres días de pruebas en el circuito de Sakhir), dará paso a la temporada más larga de la categoría reina del automovilismo (con 23 carreras), que iniciará este fin de semana en Bahréin con Aston Martin como potencial ‘caballo negro’.

Aunque Red Bull Racing demostró en Sakhir que sigue siendo la escudería más poderosa y favorita para revalidar sus campeonatos de pilotos y constructores con Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, el equipo Aston Martin también dejó una buena impresión en los tests.

“He escuchado grandes cosas sobre Aston Martin, pero todavía quedan muchas cosas por descubrir. Ellos han sido rápidos en los tests, pero desconoces las cargas de gasolina, los modos de motor, no sabes mucho y es complicado hacer comentarios”, comentó Charles Leclerc (Ferrari) en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Aston Martin puede sorprender con Fernando Alonso

El equipo de Aston Martin estará conformado esta temporada por Lance Stroll -quien mantiene su asiento en la escudería gracias a su padre, Lawrence Stroll-, y por el dos veces campeón mundial, Fernando Alonso.

Aston Martin (FOTO: EFE)

El piloto español llega en sustitución de otro campeón, Sebastian Vettel, quien se ha retirado de la F1. Alonso aportará toda su experiencia al equipo y demostrará que no está acabada su carrera -como se le acusó durante 2022.

“Hay valor tanto en él (Fernando Alonso) como en el auto. El valor que aporta a Aston no está solo en la cabina, es la presencia general que tiene: dirección de configuración, dirección de desarrollo...”, comentó el expiloto Karun Chandhok a Sky Sports. “Son el caballo negro de la temporada, son los que hay que seguir”, avisó.

Pese a todos los problemas de fiabilidad que tuvo su auto Alpine la temporada pasada, Alonso terminó en noveno lugar. Sin embargo, ahora parece tener un mejor auto, con mayor potencial, y en su nueva etapa con Aston Martin, ya demostró su capacidad en los tests de pretemporada.

El AMR23 en Sakhir. (ALI HAIDER/EFE)

“El nuevo AMR23 es un auto arriesgado, atrevido”, opina Albert Fabrega, comentarista de F1, en su canal de YouTube. El AMR es un concepto “copiado de Red Bull” del 2022 en aspectos aerodinámicos como el ala delantera, el trapecio superior y el pontón lateral.

Las impresiones que dejaron Aston Martin y el español Fernando Alonso fueron muy buenas. Estuvieron en boca de todos y en la parrilla destacaron la progresión del monoplaza AMR23 con el que se estrena el bicampeón del mundo.

Alonso logró el segundo mejor tiempo del primer día de prácticas y rodó como un reloj en el entrenamiento vespertino del sábado en el circuito Circuito Internacional de Sakhir, Bahrein.

La degradación de los neumáticos fue mejor que la que el propio equipo esperaba, aunque a una vuelta su tiempo de referencia fue 1:31.450, el noveno del fin de semana.

Drugovich podría sustituir a Stroll en Aston Martin

Aston Martin sigue pendiente de la evolución del canadiense Lance Stroll para decidir si lo alinea el próximo fin de semana en el Gran Premio de Bahrein u opta por el italo-brasileño Felipe Drugovich, que participó en las sesiones de pretemporada.

“El equipo continuará dándole a Lance todas las oportunidades para competir, hasta que se recupere de su lesión. Si no está en condiciones de competir, Felipe conducirá el AMR23 junto a Fernando”, publicó el equipo británico en sus redes sociales.

Stroll sufrió una caída en bicicleta días antes de los entrenamientos de Bahréin y se dañó la muñeca.