Fórmula 1: ¿Por qué Carlos Sainz Jr. le dice ‘Lord Perceval’ a su compañero Charles Leclerc?

Charles Leclerc se ha convertido en uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la actualidad junto a Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, pero quizá pocos saben que uno de los apodos que le ha puesto su coequipero Carlos Sainz Jr. es el de ‘Lord Perceval’.

El monegasco y el español han formado una buena dupla en la Scuderia Ferrari a pesar de los errores de su equipo y la poca fiabilidad de su auto en la temporada pasada 2022 de la F1.

“El 2022 fue positivo con respecto a los dos difíciles años que fueron 2020 y 2021″, dijo Leclerc durante la presentación del nuevo auto SF-23 de Ferrari. “Pero quedamos segundos en el campeonato de constructores y también segundos en el de pilotos”.

Leclerc y Sainz Jr. también tienen una buena amistad, más allá de ser compañeros de trabajo y a pesar de competir entre sí por ser el mejor de su equipo en cada carrera.

“Siempre que estamos en pista competimos, es lo bueno de tener una buena relación fuera y dentro de la pista, siempre con respeto”, comentó el madrileño en el mismo evento, algo que reforzó el propio Leclerc: “Nos haremos mejores el uno al otro hasta el final”.

¿Por qué Carlos Sainz llama ‘Lord Perceval’ a Leclerc?

Quizá algunos aficionados de la Fórmula 1 y, en particular de Ferrari, no lo sepan, pero Charles Leclerc posee varios datos e historias personales no muy conocidos, como que tiene un hermano piloto, que le gusta tocar la guitarra o su nombre completo.

Charles Marc Herve Perceval Leclerc es el nombre completo del piloto monegasco de Ferrari, un apelativo muy largo y raro que ni siquiera su compañero Carlos Sainz conocía.

El piloto español se enteró del nombre completo de su coequipero durante un juego de dos verdades y una mentira. “No es mucho más fácil”, le confesó Leclerc durante la dinámica. “¡¿Perceval?!”, preguntó sorprendido Sainz y comentó que sonaba como a nombre honorífico y mencionó “Lord Perceval”.

El apodo de Charles Leclerc como ´Lord Perceval’ ha sido adoptado por varios aficionados tifosi para apoyar al piloto monegasco en cada carrera de Fórmula 1 con Ferrari.

Ferrari no tendrá pilotos 1 y 2 en temporada 2023 de F1

Ferrari presentó este martes el SF-23, el nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1, con una puesta en escena diferente a la del resto de equipos, pues el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc lo estrenaron en pista.

El director general de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, insistió en su idea principal de la temporada, en la que el equipo estará por encima de Sainz y de Leclerc y no darán prioridad a ninguno de los pilotos.

“No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero”, declaró este martes en la presentación del SF-23.

Los tests de pretemporada se escenificarán en Bahréin entre el 23 y 25 de febrero. La temporada arrancará en el mismo circuito de Sakhir el 5 de marzo.