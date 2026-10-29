‘Vivimos una autocracia electoral’: Zedillo advierte sobre las condiciones para votar en México en 2027

El expresidente Ernesto Zedillo advirtió que México ha perdido las condiciones necesarias para ser considerado una democracia y cuestionó las garantías de imparcialidad que existirán en las elecciones de 2027, ante lo que calificó como un debilitamiento de las instituciones electorales y los contrapesos al Poder Ejecutivo.

“Creo que, si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desgraciadamente nuestro País no los tiene, obviamente van a celebrar elecciones, porque viene una autocracia electoral (...) pero son elecciones que, para propósitos prácticos, va a organizar el gobierno”, afirmó durante un foro organizado por la revista Letras Libres en Madrid, España.

El expresidente también advirtió sobre el riesgo de que durante los próximos procesos electorales se utilicen recursos públicos y del crimen organizado para favorecer a los candidatos del partido en el poder. Además, cuestionó que existan mecanismos legales efectivos para denunciar y sancionar posibles irregularidades.

“¿Quién va a juzgar o determinar si hay controversias -que las habrá-? Un Tribunal Electoral controlado por el gobierno; habrá uso de recursos públicos y muy seguramente del crimen organizado para apoyar a los candidatos del partido en el poder”, señaló.

Zedillo compara la elección judicial con los comicios de 2027

En su intervención, Ernesto Zedillo criticó las modificaciones constitucionales impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.

El exmandatario cuestionó la mayoría calificada que Morena y sus aliados obtuvieron en el Congreso, la cual calificó como “artificial”, y señaló que el respaldo del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitió avanzar con los cambios constitucionales.

Como consecuencia de estas modificaciones, recordó que en 2025 se realizó la primera elección de integrantes del Poder Judicial, un ejercicio que consideró un antecedente de lo que podría ocurrir en futuros procesos electorales.

“Hicieron un ensayo de elecciones el año pasado con la elección de ese poder judicial espurio, fue una manipulación total, el ejercicio del clientelismo y la intimidación”, acusó.

Zedillo también expresó preocupación por el debilitamiento de las libertades y los contrapesos institucionales, al considerar que algunos gobiernos utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder y posteriormente modificar las instituciones que deberían limitar su autoridad.

Finalmente, advirtió que México podría enfrentar en los próximos años un escenario similar al de Venezuela, donde, aseguró, el oficialismo recurrió a las instituciones para mantenerse en el poder pese al rechazo de una parte de la ciudadanía.