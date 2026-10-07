¿Harto de las llamadas spam? Senado avala reforma contra el acoso telefónico comercial y publicitario

La reforma contra el acoso telefónico fue aprobada con 96 votos a favor y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

¿Cansado de contestar llamadas de números desconocidos que quieren venderte una tarjeta, un seguro o algún otro producto que nunca pediste? Ante el constante acoso telefónico a los usuarios, el Senado de México busca ponerle un alto a esas llamadas insistentes.

Este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para reforzar las medidas contra el acoso telefónico comercial y publicitario. La propuesta busca que las empresas respeten la decisión de quienes no quieran recibir este tipo de comunicaciones.

La reforma fue aprobada por unanimidad y ahora deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

¿Qué cambiaría con la reforma contra el acoso telefónico?

El dictamen modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La propuesta establece que los proveedores y empresas que utilicen información de los consumidores con fines comerciales o publicitarios no podrán realizar llamadas telefónicas —ni contactar mediante otros medios no autorizados— de manera reiterada y persistente.

En el dictamen, las y los senadores destacaron que el origen del problema no es la falta de un registro contra el acoso telefónico comercial, sino la ausencia de consecuencias punitivas que desincentiven de manera efectiva esta práctica.

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, promotora de la iniciativa, señaló que el objetivo es proteger la privacidad de los consumidores y que estos puedan negarse a recibir publicidad por este medio.

Habrá un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial

Uno de los mecanismos contemplados en la reforma es la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial.

Las personas podrán inscribirse de manera gratuita si no desean recibir publicidad mediante llamadas telefónicas. Las empresas, a su vez, deberán consultar este registro y respetar la voluntad de los consumidores.

La medida busca reforzar los mecanismos existentes para evitar que los datos de los consumidores sean utilizados para campañas publicitarias que no autorizaron.

Además, la reforma contempla que las compañías no puedan deslindarse de responsabilidad argumentando que las llamadas fueron realizadas por terceros.

¿De cuánto serían las multas por acoso telefónico?

El dictamen contempla reformar el artículo 127 para establecer multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incurran en las conductas sancionadas.

Con ello, los legisladores buscan que las sanciones sean suficientemente altas para desincentivar las llamadas comerciales insistentes.

En la propuesta de reforma se destaca que México se ubica entre los cinco países en el mundo con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 contactos spam por usuario al mes.

Los legisladores señalaron que esta práctica no solo representa una molestia, sino también un factor de vulnerabilidad ante estafas, así como una intrusión directa a la privacidad y la vida personal.