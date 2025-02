¿Estás ‘hasta el copete’ de las llamadas de los bancos?: Así las puedes bloquearlas con REUS y REPEP

“Muy buenos días, ¿tengo el gusto con Lupita Pérez? Me comunico del banco ‘Fulanito de Tal’ para ofrecerle una nueva tarjeta de crédito o la renovación de su paquete de internet, que ahora incluye redes sociales ilimitadas". Ese es el 'speech' de las empresas que se dedican a captar clientes a través de llamadas, ya sea bancos y otros servicios.

Sin embargo, ese tipo de llamadas resultan invasivas, sobre todo si no solicitaste el servicio. Además, si tomas en cuenta el incremento de extorsiones - delito que ya se sigue de oficio en la Ciudad de México- por este y otros medios, como los mensajes vía Whatsapp, donde se replica la voz de familiares con IA, la situación se vuelve aún más incómoda.

A través de esas llamadas, tus interlocutores te ofrecerán inscripciones a escuelas, tarjetas de crédito, cursos, productos que no imaginas y otros servicios, pero casi siempre tu respuesta será “no me interesa, gracias”.

Sin embargo, los empleados de telemarketing insistirán hasta el punto de molestar a las personas y orillarlas a no contestar las llamadas. Si este es tu caso, te tenemos buenas noticias, ya que existen dos mecanismos para que les digas adiós para siempre.

Se trata de dos herramientas disponibles con las que cuenta el Gobierno federal: REUS y REPEP. Te contamos qué son y cómo funcionan.

Te contamos cómo puedes dejar de recibir las molestias llamadas de publicidad. (Cuartoscuro).

¿Qué es el REUS?

Según su sitio web, el REUS es el Registro Público de Usuarios, donde se detalla la información personal de quienes están dentro del sistema financiero mexicano, que no desean ser molestados con promociones y publicidad por parte de diversas empresas.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), puedes inscribir números de casa, del trabajo y de celulares. También correos electrónicos, ya que es otra vía por la que llega la publicidad.

Cuando te inscribes a REUS, se bloquean las llamadas promocionales de bancos, aseguradoras, afores y compañías telefónicas.

Ojo, eso no implica que estés libre de llamadas de cobranza, encuestas con fines políticos o caridad.

¿Cómo registrarse en el REUS?

Puedes registrarte de tres maneras diferentes: internet, en persona o vía telefónica, los tres sin costo alguno.

Si deseas inscribirte en el REU, ingresa al sitio web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y haz clic en el apartado de ficha para el Registro Público de Usuarios para personas físicas.

Luego darás clic en el botón ‘trámite en línea’

¿Cómo inscribirte al REUS?

Te aparecerá un servicio de privacidad sobre la protección a los datos que vas a compartir, al que le darás ‘aceptar’. Después, deberás inscribir tu nombre completo con apellidos, así como el estado de la República donde vives.

Podrás inscribir:

Dos números telefónicos particulares (uno fijo y otro móvil)

Dos números telefónicos laborales (uno fijo y otro móvil)

Un correo electrónico particular y/o

Un correo electrónico laboral.

Si quieres hacer el trámite de forma presencial, puedes acudir a alguna de las unidades de atención a los usuarios que la Consusef tiene. Deberás llevar, en original, una identificación oficial, recibo de teléfono y contar con un correo electrónico.

Si quieres realizar el bloqueo de llamadas vía telefónica, comunícate al centro de atención telefónica de la Condusef: 55 5448-7000, extensión 6271, 55 5448-7076 y 55 5340 0999.

¿Qué es el REPEP?

Otra solución para librarte de las llamadas publicitarias es el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), donde, según su sitio web, protege los derechos de los consumidores, para que estos no sean molestados con publicidad no deseada y su información no sea usada en el área de mercadotecnia de las marcas y bancos.

El REPEP busca que no se moleste a las personas vía llamadas o mensajes de texto y se trata de una plataforma administrada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) - que recientemente calificó el papel higiénico -, a través de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento.

Al registrar tu número telefónico en el REPEP, quedas exento de recibir llamadas y mensajes de publicidad. (Cuartoscuro).

A ese sistema se pueden inscribir números telefónicos fijos y móviles; y es gratuito. Quienes sí podrán seguir ‘dándote lata’ son las organizaciones políticas, las entidades de beneficencia, encuestadores telefónicos y personas que llamen con funciones de cobranza.

¿Cómo inscribir mi número telefónico al REPEP?

Librarte de la publicidad puede tomarte un par de minutos. Para bloquearla debes llamar a los teléfonos 559628-0000 para las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey o al 800-9628-000 para el resto de estados.

En el sitio web se indica que el número del REPEP se encuentra disponible las 24 horas del día, todo el año. Luego de inscribirte, estarás libre de llamadas intrusivas de marcas 30 días naturales después.