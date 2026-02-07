Mueven oficina de Adán Augusto junto a bloque priista: ‘Nos pusieron al apestado de vecino’, dice ‘Alito’

Adán Augusto López anunció su renuncia a la coordinación de los senadores de Morena el pasado jueves. (Foto: Cuartoscuro)

El senador de Morena, Adán Augusto López, está estrenando oficina. Luego de anunciar su salida como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, cargo que ejerció desde el inicio de la presente Legislatura, el legislador fue trasladado a otro sector del Senado, a un lado de priistas.

López Hernández dejó el pasado domingo el cargo, lo que conlleva también abandonar la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El cambio ocurrió en un contexto en el que Morena se prepara para las elecciones intermedias de 2027. López Hernández subrayó que su decisión obedece a un replanteamiento estratégico más que a presiones internas.

Ignacio Mier Velasco fue nombrado nuevo coordinador de Morena en la Cámara Alta.

¿Dónde están las nuevas oficinas de Adán Augusto López?

La periodista Leticia Robles dio a conocer que había una oficina con el nombre de Adán Augusto López en el bloque que correspondía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

En videos que compartió en sus redes sociales, se puede ver el nombre del senador Pablo Angulo Briceño, del PRI; luego aparece el morenista Adán Augusto, y del otro lado el senador Ángel García Yáñez.

También muestra que dentro del bloque de oficinas está Manuel Añorve Baños y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

‘Nos pusieron al apestado de vecino’

Fue este último que reaccionó en sus redes sociales sobre su nuevo vecino, a quien llamó ‘narcosenador’.

“¿Y cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino? Si en MORENA ya no quieren al ‘narcosenador’ que los coordinaba, ese es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”, aseveró en redes sociales.

Aseguró que Adán Augusto López es “problema de Moreno, no del PRI” y que en el partido no hay espacio para “ningún aliado del crimen organizado”.

“Entre los priistas no tiene por qué estar. Aquí no hay espacio para ningún aliado del crimen organizado ni se barre la basura debajo del tapete”, indicó.

Las nuevas funciones de Adán Augusto López

Con su salida de la coordinación, Adán Augusto López Hernández concentra ahora su misión en el trabajo político hacia 2027. Según explicó ante medios, su foco principal será:

Trabajo territorial y organización política.

El senador señaló que su principal objetivo será recorrer las distintas regiones del país para consolidar la presencia de Morena en territorios con mayor peso electoral, en especial en la Cuarta Circunscripción, que incluye Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Este tipo de operación política de campo —históricamente clave en México para asegurar estructuras partidistas sólidas— se ha convertido en una prioridad visto el calendario electoral que se avecina. Fortalecer redes locales, ampliar la base de militancia y coordinar estrategias con gobiernos estatales afines son parte de su nueva agenda explícita.