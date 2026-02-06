Calor en pleno invierno: ¿Qué estados tendrán temperaturas máximas de hasta 40 grados?

A partir de este fin de semana habrá un aumento en las temperaturas de distintas zonas del país.

¿Adiós al frío en México? Las bajas temperaturas darán tregua en este fin de semana y habrá estados donde alcanzarán hasta 40 grados, informó la Comisión Nacional del Agua.

Los estados donde alcanzarán de 35 a 40 grados a partir de este viernes, serán Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costas de Oaxaca y Chiapas.

Otras entidades donde alcanzarán de 30 a 35 grados serán el sur de Sonora, oeste de Durango, sur de Morelos y suroeste de Puebla.

Además, habrá también intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chipas. Mientras que las lluvias aisladas ocurrirán en las siguientes zonas:

Baja California Sur.

Chihuahua.

Sinaloa.

Nayarit.

Durango.

Zacatecas.

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

Tabasco.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 33?

El invierno todavía no termina y actualmente el frente frío 33 se extiende sobre el mar Caribe, pero sin afectar al país.

Sin embargo, la masa de aire polar cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por esa razón, habrá chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz y Tabasco.

El evento de Norte ocasionará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Chiapas y Oaxaca.

¿Qué estados se congelarán con temperaturas de -5 grados?

Debido a los fenómenos mencionados, en algunas zonas de distintos estados también se sentirán los efectos del frío intenso.

Las temperaturas de -5 a 0 grados con heladas durante la madrugada del sábado se sentirán en las zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California.

Sonora.

Chihuahua.

Durango.

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Michoacán.

Guanajuato.

Edomex .

. Hidalgo.

Tlaxcala .

. Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Mientras que habrá temperaturas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

El sábado, la circulación ciclónica estará sobre Baja California, continuará teniendo interacción con un canal de baja presión en el noroeste y occidente del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico.

Por esa condición habrá descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones; asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California y sierras de los límites de Chihuahua y Durango.

Durante el domingo y lunes, la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional.