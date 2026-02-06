Calor en pleno invierno: ¿Qué estados tendrán temperaturas máximas de hasta 40 grados?

¿Adiós al frío en México? Las bajas temperaturas darán tregua en este fin de semana y habrá estados donde alcanzarán hasta 40 grados, informó la Comisión Nacional del Agua.
Los estados donde alcanzarán de 35 a 40 grados a partir de este viernes, serán Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costas de Oaxaca y Chiapas.
Otras entidades donde alcanzarán de 30 a 35 grados serán el sur de Sonora, oeste de Durango, sur de Morelos y suroeste de Puebla.
Además, habrá también intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chipas. Mientras que las lluvias aisladas ocurrirán en las siguientes zonas:
- Baja California Sur.
- Chihuahua.
- Sinaloa.
- Nayarit.
- Durango.
- Zacatecas.
- Estado de México.
- Puebla.
- Veracruz.
- Tabasco.
¿Cuáles serán los efectos del frente frío 33?
El invierno todavía no termina y actualmente el frente frío 33 se extiende sobre el mar Caribe, pero sin afectar al país.
Sin embargo, la masa de aire polar cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.
Por esa razón, habrá chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz y Tabasco.
El evento de Norte ocasionará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Chiapas y Oaxaca.
¿Qué estados se congelarán con temperaturas de -5 grados?
Debido a los fenómenos mencionados, en algunas zonas de distintos estados también se sentirán los efectos del frío intenso.
Las temperaturas de -5 a 0 grados con heladas durante la madrugada del sábado se sentirán en las zonas serranas de los siguientes estados:
- Baja California.
- Sonora.
- Chihuahua.
- Durango.
- Coahuila.
- Nuevo León.
- San Luis Potosí.
- Zacatecas.
- Michoacán.
- Guanajuato.
- Edomex.
- Hidalgo.
- Tlaxcala.
- Puebla.
- Veracruz.
- Oaxaca.
Mientras que habrá temperaturas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
El sábado, la circulación ciclónica estará sobre Baja California, continuará teniendo interacción con un canal de baja presión en el noroeste y occidente del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico.
Por esa condición habrá descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones; asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California y sierras de los límites de Chihuahua y Durango.
Durante el domingo y lunes, la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional.