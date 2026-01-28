‘El Botox’ se queda sin escapatoria: Se le juzgará por asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo

'El Botox' será juzgado por el homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

Pese a estar en reclusión en el penal del Altiplano, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que a César Arellano Sepúlveda, ‘El Botox’ también se le juzgará por delitos del fuero común, donde destacan dos homicidios, entre ellos el del líder, limonero Bernardo Bravo.

Ramírez Bedolla dijo que el líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, la aguardan 7 órdenes de aprehensión, las ya citadas y otras más por tentativa de homicidio y extorsión contra el sector limonero.

El Gobernador mencionó que ‘El Botox’ ya está bajo prisión preventiva oficiosa ordenada por un juez federal. Dijo que el Estado prepara la solicitud para presentar las denuncias del orden local, donde un juez también dictará las sentencias respectivas.

Capturan a ‘El Botox’, objetivo prioritario de Harfuch

‘El Botox’ fue detenido con dos de sus lugartenientes en Santa Ana Amatlán, la semana pasada, en un operativo de fuerzas federales y estatales.

César Alejandro Sepúlveda Arellano,'El Botox’, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder criminal del grupo delictivo Los Blancos de Troya, una organización con operaciones en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Este grupo ha sido señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en múltiples investigaciones por delitos que incluyen extorsión, secuestro y homicidio, principalmente contra productores agrícolas de limón y aguacate en el Valle de Apatzingán.

'El Botox’ tiene aproximadamente 40 años y es de complexión media, con una estatura aproximada de 1.73 metros.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria que se remonta a la transformación de antiguos grupos de autodefensa en organizaciones criminales aliadas de estructuras como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de Quadratín