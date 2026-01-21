Son narcopolíticos los ‘resultados tangibles’ que exige Washington: expertos

Carlos Heredia, economista del CIDE, consideró que es importante que México esté exigiendo los temas que Estados Unidos no atiende, como el consumo de fentanilo y el tráfico de armas. [Fotografía. El Financiero TV]

Los resultados tangibles que exige Estados Unidos podrían implicar actuar contra narcopolíticos, coincidieron especialistas durante su participación en EntreDichos, de El Financiero TV, conducido por el periodista René Delgado.

Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional y crimen organizado de México y Estados Unidos por la UNAM, afirmó que Trump “quiere el paquete completo”, y ya mandó mensajes a México.

“Estados Unidos ya mandó dos bancos y una casa de bolsa, no se fue contra los grandes, pero dijo yo quiero narcoempresarios, narcopolíticos, y no matar sicarios”.

Afirmó que México sólo se concentra en la acción militar, y de forma reactiva a las exigencias de Estados Unidos. “México sólo hace combate frontal, porque lo que combaten la Defensa y la Marina en el terreno, lo neutralizan los narcopolíticos”.

“Puede ser (los narcopolíticos). No sabemos qué entiende Estados Unidos por resultados concretos y tangibles. Ahora, la presidenta tiene el mismo reto, cuáles son los resultados tangibles y concretos, podemos deducir que es: ‘déjennos hacer operaciones conjuntas’.

“No sabemos si quieren la presencia de la DEA, de la Secretaría de Guerra o de la CIA”, agregó Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos.

Carlos Heredia, economista del CIDE, consideró que es importante que México esté exigiendo los temas que Estados Unidos no atiende, como el consumo de fentanilo y el tráfico de armas. “En la actual oleada de presión, vamos a hacer operaciones conjuntas, pero también vamos a hacer operaciones conjuntas respecto de lo que nos afecta a nosotros, que son los flujos que vienen de Estados Unidos, de armamento y de dinero caliente”.

Respecto de la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) tanto el economista como el especialista de la UNAM coincidieron en que todo apunta a que se optará por tratados duales. Sin embargo, no hay duda de que aparte de lo comercial se pondrán condiciones en materia de seguridad.

“Va a tener forzosamente que ser acompañada de otras partes que ya no nos gustan tanto, que son estándares comunes en materia de seguridad”, dijo Carlos Heredia.

La embajadora en retiro consideró que hay tres escenarios. Primero, que el T-MEC se prorrogue 16 años, a lo que le apuesta México, pero es poco probable. Segundo, que un socio se retire. Tercero, que Estados Unidos no prolongue el tratado hasta que México resuelva los incumplimientos que ha tenido.