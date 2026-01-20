Oposición reclama falta de transparencia por aeronave de EU y ‘falsa narrativa de soberanía’

El senador del PAN, Marko Cortés, aseveró que la cooperación con EU es positiva, sobre todo en materia de seguridad, pero debe existir transparencia, y que se avise al Senado, hecho que no ocurrió en esta ocasión. [Fotografía. Cuartoscuro]

A la presidenta Claudia Sheinbaum ya se le hizo “engrudo” la soberanía por la opacidad respecto del ingreso de la aeronave estadounidense Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, afirmó Marko Cortés, senador por el PAN, en entrevista con El Financiero.

“A la presidenta ya se le hizo bolas el engrudo porque se envuelven en la bandera de la soberanía, pero por abajito permiten que se vulnere. Aquí el problema es que no se está transparentando la presencia de militares en nuestro país.

“El gobierno tiene que informar puntualmente con qué autorización ingresó el avión militar al espacio aéreo mexicano, cuántos elementos llegaron en ésta, y cuántos hay en nuestro país, y con qué objeto”.

Aseveró que la cooperación es positiva, sobre todo en materia de seguridad, pero debe existir transparencia, y que se avise al Senado, hecho que no ocurrió en esta ocasión.

El panista agregó que no es un hecho menor, pues se debe considerar “qué implicaciones tuvo este aviso a la aviación comercial y privada sobre la presencia de vuelos militares extranjeros sobre el territorio nacional”.

“Genera especulación, desconfianza, porque algo que puede hacerse bien, que es necesario, lo tratan de ocultar”.

Cuestionó que el fondo sólo sea el traslado: “No es creíble que el gobierno les haya dado ride en un avión a militares mexicanos”.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, criticó la opacidad en el tema, pues sólo se informó de éste ante la presión pública.

“Manda un mensaje político claro: Si fuera algo rutinario habría ocurrido en una base militar, pero hay un elemento que no puede ignorarse, la última autorización para el ingreso de tropas fue aprobada el 30 de septiembre. Por eso, que una aeronave aterrice semanas después en un aeropuerto civil abre dudas legítimas sobre el alcance de la información que se ha compartido”.

Sostuvo que usan “una narrativa falsa de soberanía para esconder incapacidad”.

El hecho se da en medio de la polémica por el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, y la exigencia a México de resultados tangibles contra el crimen organizado.

Mario Vázquez, senador del PAN, afirmó que la autorización del movimiento de Fuerzas Armadas es una actividad cotidiana en la Cámara alta, y resaltó el riesgo de que México pueda vivir un caso como el de Venezuela. “No lo deseamos; sin embargo, hay un alto riesgo, porque el gobierno se ha negado a cumplir las expectativas respecto del crimen organizado. Si México no hace el trabajo por supuesto que los gringos van a intentar hacerlo. No estoy tan seguro de la buena voluntad del gobierno norteamericano”.