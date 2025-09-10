Avanzan pagos de la Pensión del Bienestar 2025: ¿A qué apellidos les pagan HOY 10 de septiembre?

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que los recursos para la Pensión del Bienestar no son un gasto, sino una inversión para el Gobierno de la 4T.

La Pensión del Bienestar 2025 se ‘raya’ este miércoles 10 de septiembre pues es uno de los días de depósitos en los que incluye a más apellidos, esto de acuerdo con el calendario de pagos.

¿Te preguntaste qué apellidos están recibiendo depósitos hoy y si eres uno de ellos? En El Financiero te explicamos quiénes de los beneficiarios del apoyo para personas adultas mayores pueden retirar su apoyo en sucursales del Banco del Bienestar o gastarlo con su Tarjeta del Bienestar.

¿Cuántas personas reciben la Pensión del Bienestar en México?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó en la ‘mañanera’ del 8 de septiembre que ya hay 13 millones de personas adultas mayores que reciben la Pensión del Bienestar.

Este apoyo fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de un catálogo de programas sociales que también cubre a madres trabajadoras; personas con discapacidades, y mexicanas de 60 a 64 años.

La Pensión del Bienestar busca mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios con un ingreso mínimo de 6 mil 200 pesos para cubrir sus necesidades básicas. Los beneficiarios deben tener al menos 65 años para calificar para el programa.

¿A qué apellido le depositan la Pensión del Bienestar HOY 10 de septiembre?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre se extiende del 1 al 25 de este mes y los pagos se distribuyen de manera escalonada conforme el orden alfabético de los apellidos paternos.

Este miércoles 10 de septiembre se depositarán a quienes tienen apellidos que comienzan con las letras H, I, J y K, mientras que el jueves 11 de septiembre le toca a la letra L, y el viernes 12 de septiembre, a la letra M.

Para la siguiente semana, el calendario de pagos es el que sigue:

Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M .

. Martes 16 de septiembre: No hay pagos por el festivo del Día de la Independencia de México.

por el festivo del Día de la Independencia de México. Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Montos de los programas del Bienestar del Gobierno

Durante este mes, se están distribuyendo diferentes montos según el programa al que pertenezcan los beneficiarios:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos.

: 6 mil 200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos.

: 3 mil 200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos.

: 3 mil pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos.

De acuerdo con Ariadna Montiel, el Gobierno de México distribuirá 92 mil 538 millones de pesos para el pago de estos programas del bimestre septiembre-octubre.

¿Cómo se realiza el depósito de la Pensión del Bienestar?

De forma directa a la Tarjeta del Bienestar, administrada por el Banco del Bienestar. Este método asegura que los beneficiarios reciban sus fondos sin intermediarios, lo que permite un acceso más rápido y eficiente.

Las personas adultas mayores deben tener a mano su tarjeta y el NIP correspondiente para retirar su dinero en los cajeros automáticos del banco.

No me ‘cayó’ mi pago de la Pensión del Bienestar: ¿Qué hago?

Si eres beneficiario y no has recibido tu pago, es importante que verifiques que tu información esté actualizada en el sistema de la Secretaría del Bienestar. A veces, los retrasos pueden deberse a problemas administrativos o a la necesidad de una nueva tarjeta. Para resolver cualquier inconveniente, puedes comunicarte directamente con el Banco del Bienestar o la Secretaría del Bienestar.