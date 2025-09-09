¿Por qué los apellidos con G ‘repiten’ HOY en pagos de la Pensión del Bienestar?

Con corte a agosto, la Pensión del Bienestar tiene ya a 13 millones de personas inscritas en su padrón.

La Pensión del Bienestar, que tendrá un presupuesto de 526 mil millones de pesos en 2026, es un tema de interés para los más de 13 millones de beneficiarios.

El programa social del Gobierno de la Cuarta Transformación da un apoyo de 6 mil 200 pesos (que aumentará el próximo año) a personas adultas mayores de 65 años en adelante.

¿Sabías que del 9 al 12 de septiembre continúan los pagos para los beneficiarios? En El Financiero te explicamos quiénes puede ir hoy a sacar su dinero.

¿Qué son los Programas del Bienestar?

Oficialmente fueron creados por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, de hecho, cambió el nombre de una dependencia para que pasara a ser la Secretaría del Bienestar.

El Gobierno de México no solo da apoyos a las personas adultas mayores, sino también a personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras. Para este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió tres programas más:

Fechas y montos de los pagos de la Pensión del Bienestar

El proceso de dispersión del depósito de la Pensión del Bienestar comenzó el pasado lunes 1 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 25.

Este bimestre, los beneficiarios recibirán montos diferentes según el programa al que pertenezcan:

Adultos Mayores : 6 mil 200 pesos

: 6 mil 200 pesos Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos

: 3 mil 200 pesos Mujeres Bienestar : 3 mil pesos

: 3 mil pesos Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre

La dispersión de pagos se realiza de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

En el caso de los beneficiarios con apellidos con la letra G, la Secretaría del Bienestar asignó dos días de pago debido a que son uno de los grupos más grandes de derechohabientes.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos para lo que resta de la semana. Recuerda que no hay depósitos en fines de semana.

10 de septiembre: Letras H, I, J, K.

11 de septiembre: Letra L.

12 de septiembre: Letra M.

¿Qué hacer si no aparece el depósito de la Pensión del Bienestar?

Si eres beneficiario y no ves el depósito en tu cuenta del Banco del Bienestar el día que te corresponde, se recomienda esperar 24 horas antes de reportar cualquier incidencia. También es importante verificar que tu tarjeta esté activa y que no haya errores en los datos.

La Pensión del Bienestar juega un papel fundamental en la vida de muchas personas en México. Este apoyo no solo ayuda a cubrir necesidades básicas, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. En un país donde una gran parte de la población vive en condiciones vulnerables, estos recursos.