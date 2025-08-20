Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 20 de agosto: Síguela aquí EN VIVO

Sigue las actualizaciones más recientes de la conferencia 'mañanera' de Claudia Sheinbaum.

¿El descarrilamiento del Tren Maya saldrá en las preguntas de la ‘mañanera’? La presidenta Claudia Sheinbaum da su rueda de prensa en Palacio Nacional este miércoles 20 de agosto.

Se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el choque de dos unidades en Izamal, Yucatán, que no dejó heridos, pero añadió un problema más al Tren Maya, un proyecto con pérdidas por más de 5 mil 800 millones de pesos.

‘Mañanera’ del 20 de agosto: ¿Sobre qué temas le preguntarán a Sheinbaum?

Sheinbaum no dio muchos detalles cuando se le preguntó sobre la extradición de Julio César Chávez Jr., quien apareció encadenado y con ropa Gucci cuando fue entregado a autoridades mexicanas.

“Había una orden de aprehensión. Eso se comunicó hace ya varias semanas: cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República”, contestó el martes.

Se espera que este miércoles 20 de agosto dé más información sobre Julio César Chávez, quien es acusado de tráfico de armas y delincuencia organizada, de acuerdo con el expediente abierto por la FGR.

Y en otro tema relacionado con la violencia, se prevé que la presidenta Sheinbaum también sea cuestionada sobre el asesinato de Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño quien ya había sido amenazado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El músico de regional mexicano se encontraba con otro hombre y una mujer cuando sicarios se acercaron a su vehículo y lo mataron a quemarropa.

En temas económicos, se prevé que se pida a Sheinbaum explicar la venta que CIBanco e Intercam hicieron de sus negocios fiduciarios debido al señalamiento del Departamento de Tesoro sobre que presuntamente lavaron dinero para cárteles.

CIBanco, Intercam y Vector recibieron una prórroga más por parte del Gobierno de EU para que comprueben que no prestaron su ayuda a grupos criminales.