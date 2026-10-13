Detienen en México a Rogelio ‘N’ por homicidio de su esposa en Texas; estuvo 29 años prófugo

Sugie Lane Vásquez tenía 21 años cuando fue asesinada en Texas en 1997. Su esposo fue detenido en México y Estados Unidos espera su extradición.. (Imagen ilustrativa / Quadratin)

Rogelio “N”, de 69 años, fue detenido en México tras permanecer prófugo durante casi tres décadas por el asesinato de su esposa, Sugie Lane Vásquez, ocurrido en Orange, Texas, en 1997. Las autoridades de Estados Unidos esperan su extradición para que enfrente el proceso penal.

La captura se realizó el 7 de octubre de 2026. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston confirmó la detención, en la que participaron autoridades de México, la oficina del agregado legal del FBI en el país y el Departamento de Policía de Beaumont.

Sugie Lane Vásquez fue asesinada en 1997

El caso se remonta a mayo de 1997, cuando familiares de Sugie Lane Vásquez reportaron su desaparición ante la Policía de Orange, Texas. Un día después, su cuerpo fue localizado en el condado de Newton. La mujer tenía 21 años.

Las investigaciones señalaron a su esposo, Rogelio “N”, como sospechoso del homicidio. El 9 de julio de 1997, un gran jurado del condado de Orange lo acusó formalmente y se emitió una orden de arresto estatal en su contra.

Casi nueve años después, el 12 de junio de 2006, un tribunal federal del Distrito Este de Texas, con sede en Beaumont, emitió una orden de arresto adicional contra el mexicano por huir para evitar ser procesado.

FBI ofrecía recompensa por la captura de Rogelio ‘N’

Durante la búsqueda, el FBI incluyó a Rogelio “N” entre los fugitivos buscados por el asesinato de su esposa. La agencia difundió fotografías antiguas y una imagen de progresión de edad para facilitar su identificación.

Además, ofreció una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que permitiera localizarlo y lograr su captura y condena. Las autoridades estadounidenses recibieron información de que el acusado había escapado a México.

De acuerdo con la información difundida por el FBI, nació en México el 27 de octubre de 1957.