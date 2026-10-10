Susan Dell se hace viral tras reunión con Trump: ¿A cuánto asciende la fortuna de su esposo?

La familia Dell apuesta miles de millones por los niños de EU con las ‘Cuentas Trump’. (EFE)

La visita de Susan Dell, filántropa y esposa del fundador de Dell Technologies, a Donald Trump en la Casa Blanca provocó miles de reacciones en redes sociales, aunque no fue por su promesa de donar miles de millones para niños.

Los internautas se concentraron en la apariencia de Susan Dell, mientras su esposo Michael Dell hablaba sobre el programa nombrado como “Cuentas Trump”, que la pareja se comprometió a financiar con 6 mil 250 millones de dólares.

La fortuna de los Dell supera los 268 mil millones de dólares, según índice de multimillonarios de Bloomberg, cifra que incrementó exponencialmente por la explosión del sector tecnológico.

Susan Dell y la fortuna detrás de las ‘Cuentas Trump’: donarán 6 mil 250 millones de dólares. (EFE)

¿De dónde viene la fortuna del esposo de Susan Dell?

Para octubre, el fundador de Dell Technologies, Michael Dell, vio aumentar su patrimonio más del 81 por ciento, hasta alcanzar los 268 mil millones de dólares, gracias a la apuesta del negocio de venta de centros de datos de su empresa.

Este auge fue impulsado por las mismas fuerzas que mueven los mercados globales: el auge de la inteligencia artificial y el vertiginoso crecimiento de las acciones tecnológicas, especialmente en Estados Unidos.

Desde el 10 de septiembre, las diez personas más ricas del mundo son estadounidenses, algo que no ocurría desde que Bloomberg comenzó a registrar a los multimillonarios en 2012. Nueve de las diez personas más ricas del mundo deben su fortuna a empresas tecnológicas estadounidenses.

¿Por qué subieron las acciones de Dell?

A principios de septiembre, las acciones de Dell Technologies se dispararon después de que la compañía aumentara su previsión de ventas anuales en 25 mil millones de dólares, lo que supone una señal más del aumento de la demanda de servidores para ejecutar tareas de inteligencia artificial.

Las acciones subieron hasta un 12 por ciento, alcanzando los 474.77 dólares, tras el inicio de la sesión bursátil en Nueva York el miércoles 2 de septiembre. El valor de las acciones se ha triplicado con creces este año.

En medio del auge de la demanda de IA, Dell consiguió contratos para máquinas equipadas con chips de IA de Nvidia, así como para servidores tradicionales. Estos equipos contienen unidades centrales de procesamiento (CPU) que han recuperado popularidad por su utilidad en tareas como la gestión de agentes de IA.

¿Qué son las ‘Cuentas Trump’ a las que Dell donó?

La familia Dell se comprometió a donar 6 mil 250 millones de dólares para que 25 millones de niños reciban 250 dólares cada uno para una cuenta de inversión, ampliando así la iniciativa Invest America, creada a principios de este año.

Con el programa denominado “Cuentas Trump” el gobierno ofrecerá mil dólares por cada niño nacido entre 2025 y 2028.

La donación de la familia Dell se destinará al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para financiar cuentas de menores de 10 años que aún no cumplen los requisitos para recibir ayudas gubernamentales.

Los fondos estarán disponibles para los primeros 25 millones de personas que se registren en códigos postales con ingresos familiares medios inferiores a 150 mil dólares. Dell prevé llegar al 80 por ciento de los niños estadounidenses en ese rango de edad.

Con información de Bloomberg.