¿Trump gobierna mal pero se enriquece bien? Compra millones en acciones a compañías tecnológicas

Trump o sus asesores financieros han realizado miles de transacciones cada trimestre, por un total de decenas de millones de dólares.

En agosto, el presidente Donald Trump adquirió participaciones de al menos siete cifras en Meta, McDonald’s y Microsoft, y al menos un millón de dólares en deuda de SpaceX, continuando así su actividad comercial sin precedentes durante su mandato.

Trump o sus asesores financieros han realizado miles de transacciones cada trimestre, por un total de decenas de millones de dólares, que involucran a importantes empresas con las que mantiene relaciones comerciales con su administración. Su última declaración, publicada el jueves por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, enumera 517 transacciones realizadas en agosto.

¿Cuál ha sido la mayor operación financiera de Donald Trump?

La mayor operación fue la compra de acciones de Meta por un valor de entre 5 y 25 millones de dólares, según la declaración de 18 páginas. Los funcionarios informan del valor de sus transacciones dentro de rangos amplios.

Trump también negoció acciones de los fabricantes de chips Nvidia y Advanced Micro Devices, ambos actores clave en la carrera por la IA. La administración Trump es un impulsor del sector de la IA, que ha tenido un papel destacado en las campañas de las elecciones de mitad de mandato, a medida que los candidatos debaten sobre los centros de datos y las políticas de seguridad.

Otras acciones en las que Trump adquirió participaciones por un valor de al menos 1 millón de dólares incluyen Comcast, Netflix, Abbott Labs, ConocoPhillips y Chevron.

La información revelada muestra compras y ventas de bonos municipales, junto con el tramo de deuda de Space Exploration Technologies adquirido el 18 de agosto. Dichos bonos no vencen hasta julio de 2031. Trump también compró acciones de Tesla, la empresa de Musk, por un valor de al menos 51,000 dólares.

¿Por qué Trump no se deshizo de sus activos?

A diferencia de sus predecesores, Trump no se deshizo de sus activos ni los transfirió a un fideicomiso ciego con un administrador independiente. Además, es el único presidente de este siglo que ha mantenido cuentas de inversión activas comprando y vendiendo acciones durante su mandato. Al mismo tiempo, el presidente ha respaldado una legislación que prohíbe las operaciones bursátiles de los congresistas.

Su extenso imperio empresarial está dirigido por dos de sus hijos y opera en diversos ámbitos relacionados con la política presidencial. Según la Organización Trump, las inversiones del presidente en acciones y bonos son gestionadas de forma independiente por instituciones financieras externas que controlan todas las decisiones de inversión.

La organización ha declarado que las operaciones se ejecutan mediante procesos automatizados y que ni Trump, ni sus familiares, ni su empresa participan en ellas.