Irán advierte a Trump que ‘corre peligro’ acuerdo de paz por ataques a Líbano: ‘Protegeremos a aliados’

Irán condiciona acuerdo con Estados Unidos al cese de hostilidades en Líbano. (EFE)

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Bagaei “atribuyó a Estados Unidos la responsabilidad directa” de esos ataques y recordó que el fin de las hostilidades en el país árabe forma parte del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el miércoles para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“La República Islámica de Irán adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, su seguridad y sus derechos, así como los de sus aliados”, advirtió el diplomático en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Israel ataca al Líbano y mueren 18 personas

El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en varios puntos del Líbano que causaron al menos 18 muertos.

Esos ataques que se están produciendo a pesar del memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto incluye el fin de las hostilidades en Líbano y que entró en vigor ayer.

Irán advirtió durante semanas que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EU en caso de que Israel continúe ataques contra Líbano.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se suspendieron el viernes tras intensos combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano, según informaron funcionarios, lo que generó dudas sobre un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán.

Israel y el grupo militante acordaron posteriormente renovar su alto el fuego, según indicaron tres funcionarios.

La noticia del alto al fuego provino de dos funcionarios regionales y un funcionario estadounidense. La tregua fue mediada por Qatar, Estados Unidos e Irán, dijeron los funcionarios regionales. Los tres funcionarios no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato.

Hezbolá no confirmó de inmediato que el alto el fuego hubiera entrado en vigor. Israel no se pronunció sobre la tregua.

Irán planta a EU en Suiza; piden terminar hostilidades contra el Líbano

Los funcionarios iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto, insistieron en que los combates en el Líbano deben cesar antes de que puedan celebrarse las conversaciones, según tres funcionarios regionales y una cuarta persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas entre bastidores.

El vicepresidente de EU, JD Vance, también pospuso su viaje.

El ejército israelí atacó objetivos en el sur y el este del Líbano durante la noche, y Hezbolá informó de intensos combates. El Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 21 personas murieron, e Israel informó que cuatro soldados fallecieron.

Con información de EFE y AP.