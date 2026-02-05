Trump y Xi Jinping tienen llamada telefónica ‘excelente’: Esto dijeron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, discutieron temas comerciales y geopolíticos conflictivos, incluido Taiwán, durante una llamada el miércoles antes de una reunión cara a cara planificada para abril.

Trump calificó la llamada como “excelente” y “larga y exhaustiva”, añadiendo que ambos hablaron sobre aumentar las compras chinas de soja estadounidense a 20 millones de toneladas para la temporada actual, así como las compras de petróleo y gas y la entrega de motores de avión. Trump afirmó que China se comprometió a importar 25 millones de toneladas de soja estadounidense “para la próxima temporada”.

Los dos líderes también discutieron su visita planeada a China en abril, cuestiones comerciales más amplias, la guerra de Rusia en Ucrania y Taiwán, dijo Trump, y agregó que la conversación fue “¡toda muy positiva!”.

Sin embargo, el gobierno chino planteó la discusión sobre la isla autónoma, que considera territorio propio, bajo una luz más polémica. Xi planteó la cuestión de Taiwán e instó específicamente a Estados Unidos a gestionar la venta de armas a Taipéi con la máxima cautela, y afirmó que Pekín nunca permitirá la separación de la isla, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Xi pidió a ambas partes fortalecer la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias y ampliar la cooperación.

“No descuidemos los pequeños actos de buena voluntad ni cometamos faltas menores”, dijo Xi. “Debemos avanzar paso a paso y construir una confianza mutua constante”.

Más tarde, Trump declaró a la NBC que la conversación duró una hora y que, además de su visita de primavera a China, Xi planeaba un viaje a Washington “hacia finales de año”. La conversación, añadió, abarcó “muchos temas”.

“Es importante que yo tenga una buena relación, y para él, que tenga una buena relación conmigo”, dijo Trump en la entrevista.

Tras la llamada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán afirmó que seguirá de cerca las interacciones entre Estados Unidos y China y mantendrá una comunicación fluida con la administración Trump. Estados Unidos ha continuado su política de normalización de la venta de armas a Taiwán, lo que fortalecerá su capacidad de autodefensa, según declaró el ministerio.

Aun así, los esfuerzos del gobierno de Taiwán para satisfacer las demandas de Trump de un mayor gasto en defensa están encontrando oposición en la legislatura.

La llamada del miércoles coincide con la agenda de Trump y Xi para varias reuniones este año, con una cumbre que podría tener lugar en abril. Xi también habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el miércoles por la mañana.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se estabilizaron después de que Xi y Trump alcanzaran una tregua comercial de un año en Corea del Sur el año pasado. Previamente, las subidas arancelarias y las restricciones a las exportaciones, en un contexto de represalias, sacudieron los mercados financieros mundiales y generaron temores de una recesión económica. A pesar de la distensión, los intentos de China por fortalecer los lazos comerciales con sus aliados tradicionales, la captura por parte de Trump del dictador venezolano y aliado de Pekín, Nicolás Maduro, y la continua campaña de presión contra Irán han amenazado esa frágil paz.

Los envíos de petróleo venezolano a China, que promediaron 400 mil barriles diarios el año pasado, se redujeron a cero en enero tras la ofensiva naval estadounidense contra el transporte de crudo sancionado desde ese país. Trump ha afirmado que acoge con satisfacción la inversión china en Venezuela mientras busca reconstruir la asediada infraestructura energética del país.

El presidente estadounidense también ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que haga negocios con Irán, con el fin de presionar al régimen de la República Islámica para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear. China es el principal comprador mundial de petróleo iraní.