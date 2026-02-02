¡La marmota Phil da su veredicto! Pronostica seis semanas más de invierno con gélidas temperaturas

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Phil, la marmota que pronostica el clima, este 2 de febrero de 2026.

Y el ganador es... ¡el frío! La marmota Phil predijo seis semanas más de clima invernal, un pronóstico que seguramente decepcionará a muchos después de lo que ya ha sido una temporada larga con frentes fríos en gran parte de Estados Unidos.

Su predicción de este lunes 2 de febrero y el anuncio de que vio su sombra fueron traducidos por sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney en Gobbler’s Knob, en el oeste de Pensilvania.

La predicción de la marmota Phil fue recibida con una mezcla de vítores y abucheos de las miles de personas que desafiaron las bajas temperaturas para esperar la predicción anual. El frío extremo mantuvo a la multitud abrigada y ayudó a que la gente en el escenario principal siguiera bailando.

Usualmente, los invitados pueden subir al escenario y tomar fotos de Phil después de su predicción, pero este año el presentador comentó que hacía demasiado frío para eso y sus cuidadores no querían mantener a la marmota a la intemperie demasiado tiempo. En su lugar, se pidió a la audiencia que se acercaran al escenario y se tomaran selfies.

¿Qué significa que la marmota Phil vea su sombra?

El Club de la Marmota explicó que si Phil no ve su sombra, eso significa que la primavera llegará rápido. Cuando la ve, son seis semanas más de invierno. Phil tiende a predecir más inviernos largos que primaveras anticipadas.

El ritual anual se remonta a más de un siglo y tiene vínculos con antiguas tradiciones agrícolas en Europa. Las festividades de Punxsutawney han crecido considerablemente desde la película de 1993, El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray.

El público esperó a la marmota Phil desafiando las gélidas temperaturas en Pensilvania, que alcanzaron hasta los menos 15 grados centígrados. (Barry Reeger/AP)

Lisa Gibson estaba en su décimo Día de la Marmota, usando un sombrero con luces que se asemejaba al tocón del árbol del que Phil emerge poco después del amanecer.

“Esto simplemente rompe la monotonía del invierno”, consideró, acompañada por su esposo, vestido como Elvis Presley, y su hija adolescente. “Es como Halloween y la víspera de Año Nuevo, todo envuelto en un solo feriado”.

Gibson, residente de Pittsburgh, esperaba que Phil no viera su sombra.

Rick Siger, secretario de desarrollo comunitario y económico de Pensilvania, dijo que el termómetro exterior en su vehículo marcaba menos 15 grados centígrados cuando iba rumbo a Gobbler’s Knob.

“Creo que es simplemente divertido: gente pasándola bien”, declaró Siger, quien asistía a su cuarto Día de la Marmota consecutivo. “Reúne a la gente en un momento desafiante. Es una fuerza unificadora que muestra lo mejor de Pensilvania, lo mejor de Punxsutawney, esta área”.

El anuncio del año pasado fue de seis semanas más de invierno, con mucho la evaluación más común de Phil y no una gran sorpresa durante la primera semana de febrero. Sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney interpretan los guiños, ronroneos, parloteos y asentimientos de la marmota para saber del clima venidero.

El meteorólogo de AccuWeather, Paul Pastelok, explicó que algunas nubes se movieron durante la noche del 1 de febrero hacia Punxsutawney, trayendo “microcopos”. Añadió que la próxima semana seguirá fría lo que alargará la histórica temporada invernal que vive Estados Unidos.

Phil no es el único animal consultado para pronósticos meteorológicos de largo plazo. Hay eventos formales e informales por el Día de la Marmota en muchos lugares de Estados Unidos, Canadá y más allá.

El Día de la Marmota cae el 2 de febrero, el punto medio entre el día más corto y oscuro del año en el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es una época del año que también figura en el calendario celta y en la festividad de la Candelaria cuando se viste al Niño Dios en México.