¿Cómo vestir al Niño Dios en el Día de la Candelaria? Así es el estilo ‘buchón’ con ropa Gucci de $15 mil

El Niño Dios 'buchón' está vestido con ropa y zapatos de las marcas Gucci y Burberry. (Capturas de pantalla)

¡Vamos a bailar….. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción…! Si el Niño Jesús ya baila el “pasito perrón” y hasta muerde su pastel frente a la cámara, quizá solo faltaba verlo con ropa de diseñador.

Una tienda del Centro Histórico de CDMX sorprende a los católicos (y a los no tan religiosos) con el Niño Díos ‘buchón’ para celebrar el Día de la Candelaria.

La figura luce un trajecito marca Gucci y zapatos Burberry originales. El costo del ‘outfit’ del Niño Dios ‘buchón’ es de unos 15 mil pesos, de acuerdo con los propietarios de la figura.

¿Tú ya decidiste cómo vestir al Niño Dios para el 2 de febrero? Aquí te contaremos todo sobre esta figura y los costos de llevar el tuyo a vestir.

¿Dónde exhiben el Niño Dios ‘buchón?

En la calle Talavera, del Centro Histórico de la Ciudad de México, el negocio Creaciones Geomany exhibe al Niño Dios con un traje de la marca Gucci.

El conjunto, en tono crema, consta de una sudadera y un pantalón. En el pecho destaca la marca acompañado de un par de raquetas y la palabra Italy, estampadas en letras rojas y verdes.

La figura del Niño Dios también luce zapatos de la marca Burberry, mientras que en una mano lleva puesta una esclava de oro, junto con un par de paletas que sus dueños le colocaron como agradecimiento.

¿Cuánto cuesta el vestido del Niño Dios ‘buchón’?

Creaciones Geomany exhibe al Niño Dios ‘buchón’ sentado en una silla de cedro; sin embargo, ni la figura ni el vestuario están a la venta.

El dueño del local explicó que la ropa la pidió a Estados Unidos y es original de la marca Gucci, pero fue diseñada para un “bebé real” con una talla para una persona de entre 10 y 12 meses. Los zapatos también fueron un pedido especial.

Según los dueños del Niño Dios ‘buchón’, el atuendo tiene un valor de 15 mil pesos, mientras que la silla cuesta aproximadamente 3 mil pesos.

“En su piecito tiene una fisura de la que le salían gotitas de agua. Entonces se me hizo algo impresionante y supimos que no era normal porque la persona que me lo regaló nos mencionó que era el niño milagroso. Por eso tuve la intención de ponerle su silla de madera y mandar a hacer su ropa de diseñador, así que ahora es parte de la familia”, agregó el dueño del local, según el canal de YouTube El Hank.

Para el Día de la Candelaria, hay opciones de vestir al Niño Dios con ropa tradicional o con atuendos cercanos a la moda actual, como el estilo 'buchón'.

¿Qué precio tiene vestir al niño Dios en 2026?

La costumbre de vestir al Niño Dios nace del pasaje bíblico que relata la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Con el paso del tiempo, esta tradición evoluciono y ahora no solo habla de fe debido a que también refleja la moda de cada época.

Si aún no sabes qué ‘outfit’ elegir, aquí te contamos cuáles son las tendencias y tradiciones que se conservan.

Si quieres honrar la tradición y vestir al Niño Dios para el 2 de febrero, los mercados ofrecen una amplia variedad de opciones, con prendas de distintos estilos y tamaños.

El Financiero realizó un recorrido por el mercado Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para conocer el costo de vestir al Niño Dios.

A lo largo del recorrido se observaron al menos siete puestos dedicados a la venta de trajes para el Niño Dios.

La señora Gudelia es la encargada de uno de los puestos que están afuera del mercado y luego de ver el video del Niño Dios ‘buchón’ aseguró que ella vende más los vestidos tradicionales, relacionados con los milagros.

“Aquí no tenemos eso. Buscan más otros modelos que sí conservan la tradición porque luego en la iglesia no los quieren bendecir”, aclaró la vendedora, quien detalló que ha visto trajes de futbolistas, apaches y otros estilos.

En el mercado Río Blanco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se instalaron puestos donde venden vestidos tradicionales para Niño Dios.

Agregó que se hacen pedidos especiales con las medidas y telas, en caso de que las personas no quieran los tradicionales y opten por alguna moda; sin embargo, esto ocurre más en los locales del Centro de la CDMX.

En el mercado Río Blanco, los precios varían según el tamaño del Niño Dios, ya que hay figuras que van de los 4 hasta los 40 centímetros.

Los vestidos para el Niño Dios, con medida de cuatro centímetros, tienen un costo de 160 pesos

No obstante, la medida más común es de 20 a 30 centímetros, por lo que el vestido, de talla mediana, cuesta entre 450 y 550 pesos. Este precio no solo incluye la ‘ropita’, sino también los artículos que lo acompañan, aunque el costo puede aumentar por el número de accesorios.

Las imágenes del Niño Dios se llevan a bendecir a la iglesia el 2 de febrero, Día de la Candelaria. (Cuartoscuro)

Estos son los vestidos para el Niño Dios más populares

Uno de los atuendos más solicitados este año es el del Niño Dios de los Milagros, un vestido en tono azul claro adornado con pequeños “milagritos” dorados de distintas figuras, cuidadosamente colocados sobre la prenda.

Otro de los modelos más frecuentes, de acuerdo con una de las vendedoras, es el del Santo Niño de Atocha. Aunque se distingue por un diseño sencillo, su carga simbólica lo convierte en uno de los más representativos y buscados cada año. Un traje de 40 centímetros tiene un costo aproximado de 650 pesos.

Los catálogos de los distintos puestos del mercado muestran una amplia variedad de opciones para vestir al Niño Dios de:

De la Salud,

De la Abundancia,

De las Palomas,

Juan Diego,

De las Rosas,

Del Sagrado Corazón,

De la Misericordia,

Bendición del Hogar,

Protección Infantil, y

Regalo de Dios, por mencionar algunos.

Además del vestuario, los comerciantes ofrecen artículos para la bendición del Niño Dios. Entre ellos están canastas de mimbre decoradas con encaje blanco y telas especiales, con un precio de 250 pesos para figuras de tamaño promedio.

También hay sillas de madera de 30 centímetros y vitrinas, ambas con un costo de 200 pesos, ideales para resguardar la imagen después de la ceremonia.

Los vendedores aseguran que, aunque respetan las nuevas modas que surgen cada año rumbo al Día de la Candelaria, su prioridad es honrar la figura religiosa, por lo que apuestan por vestimentas acordes con las peticiones y tradiciones de los fieles católicos.