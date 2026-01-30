Esto hace llorar al Niño Dios: ¿Cuánto subió costo de los tamales para el Día de la Candelaria 2026?

El 2 de febrero habrá que apartar un extra para los tamales, porque sus precios han subido.

Hacer tamales para el Día de la Candelaria será este año más caro, pues el costo de preparación se incrementó en promedio más de 18 por ciento, presionado por el encarecimiento de insumos clave como la carne de pollo y cerdo, las salsas, la masa de maíz y las hojas de envoltura, de acuerdo con un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En el caso de los tamales normales de mole, elaborados en hoja de maíz, el costo de un lote de 30 piezas pasó de 268 pesos en enero de 2025 a 315 pesos en enero de 2026, lo que representa un aumento de 17.5 por ciento, equivalente a 47 pesos adicionales.

Para los tamales verdes oaxaqueños, preparados en hoja de plátano, el incremento fue aún mayor, ya que el mismo volumen subió de 285 a 338.50 pesos, un alza de 18.8 por ciento o 53.50 pesos más.

El precio por pieza del tamal de mole aumentó de 8.93 a 10.50 pesos, es decir, 1.57 pesos más por unidad, mientras que el tamal oaxaqueño pasó de 9.50 a 11.28 pesos, con un incremento de 1.78 pesos por pieza, según el comparativo de costos elaborado por el GCMA.

¿Qué ingredientes de los tamales se encarecieron?

El mayor encarecimiento en el tamal de mole provino de las salsas y vegetales, que aportó 16 pesos al aumento total del lote, un alza de 21.3 por ciento.

Dentro de este rubro destacó la pasta de mole, cuyo precio subió 14 pesos, al pasar de 65 a 79 pesos, además de un incremento de 2 pesos en el caldo. A ello se sumó el aumento en la proteína, ya que la pechuga de pollo se encareció de 90 a 104 pesos, lo que agregó 14 pesos más al costo del lote.

La base del tamal, es decir, la masa de maíz y la manteca, aumentaron en conjunto 13 pesos, impulsadas por un alza de 10 pesos en la masa y de 3 pesos en la manteca. Aunque con menor peso en pesos absolutos, la hoja de maíz registró el mayor incremento porcentual, al pasar de 12 a 16 pesos, un alza de 33.3 por ciento.

Para el tamal verde oaxaqueño, la pulpa de cerdo subió de 110 a 132 pesos, un incremento de 20 por ciento que explicó 22 pesos del aumento total del lote. El segundo componente con mayor impacto fue el de salsas y vegetales, que se encareció en 14.50 pesos, equivalente a un alza de 27.9 por ciento.

La envoltura también presionó los costos, pues la hoja de plátano pasó de 25 a 30 pesos, un incremento de 20 por ciento que sumó 5 pesos al costo total del lote de tamales oaxaqueños.