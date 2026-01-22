Zelenski reprocha que Putin no sea juzgado como Maduro: ‘El hombre que inició la guerra sigue libre’

Zelenski anunció una reunión trilateral entre EU, Rusia y Ucrania para avanzar en las negociaciones de paz. (Foto: miss.cabul, paparazzza / Shutterstock)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, dijo Zelenski.

“Este es el cuarto año de la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el hombre que la inició no solo es libre, sino que todavía está luchando por su dinero congelado en Europa”, añadió el mandatario ucraniano.

El Donbás, eje de la reunión trilateral entre EU, Rusia y Ucrania

Zelenski anunció este jueves en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

Indicó que el reparto de la región del Donbás -ocupada parcialmente por Rusia y que el Kremlin reclama en su totalidad para poner fin a la guerra- será el punto central de la reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses que Washington y Kiev esperan que se celebren antes del final de la semana.

“Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio”, declaró en una rueda de prensa.

Mediadores de Trump viajan a Moscú para reunirse con Putin

Los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto llegar este mismo jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Sobre los planes de cara a la cita en Emiratos Árabes Unidos, Zelenski explicó que el equipo negociador estadounidense se reunirá primero con sus homólogos ucranianos y luego con la parte rusa, después de que este jueves el jefe de Estado de Ucrania se reuniera durante casi una hora en Davos con el presidente Donald Trump.

EU incluye garantías para Ucrania tras el fin de la guerra

Al término del encuentro, que duró algo menos de una hora, Zelenski anunció que su equipo negociador había finalizado con Washington un acuerdo por el que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.

El documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos de los dos países.

Zelenski dijo que enviará a los Emiratos a un equipo negociador formado entre otros por el jefe de su oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario de su partido, David Arajamia, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov.

“Querríamos terminar con esta guerra mañana pero, si continúa, Rusia verá reducido su Ejército y Putin tendrá que llevar a cabo una nueva movilización”, dijo Zelenski a la prensa.