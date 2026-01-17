‘Nevadas mortales’: Así es el escenario en Kamchatka, Rusia (VIDEOS)

Así lucen algunas de las casas en Kamchatka, Rusia, tras las intensas tormentas de nieve registradas. (EFE)

Al menos dos personas murieron en la ciudad de Petropávlovsk de Kamchatka a causa de la caída de nieve desde tejados, tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar este viernes el estado de emergencia a nivel municipal y a utilizar camiones para el traslado de presos como transporte público.

“En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy”, informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, a través de Telegram.

La decisión se tomó tras la muerte de dos personas la víspera, a consecuencia del desplome de grandes cantidades de nieve desde los tejados.

¿Cómo murieron las dos personas por la nieve en Petropávlovsk de Kamchatka?

El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue localizado durante labores de limpieza en un patio donde se desplomó un alud de nieve desde un techo.

Posteriormente, otro residente de la ciudad quedó atrapado por la nieve que cayó desde un tejado. Los servicios de Emergencias acudieron al sitio e intentaron salvar su vida, sin éxito.

Beliáev indicó que “pese al cese de las precipitaciones en la capital regional, se mantiene una situación compleja”.

“Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de forma rápida todas las rutas de transporte”, señaló.

El gobernador reconoció que “en estos momentos se garantiza el tránsito por las principales carreteras, pero existen cuellos de botella en determinados tramos”.

“Los servicios comunales enfrentan estos puntos críticos. Se hace lo posible para que el transporte urbano se restablezca por completo”, afirmó.

Ante los problemas de movilidad, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones destinados al transporte de presos para apoyar el servicio público, según informó en su canal de Telegram, donde difundió imágenes de los vehículos grises con rejas en las ventanillas.

Beliáev alertó a los habitantes de la ciudad que “se mantiene el peligro de aludes en las montañas, así como la caída de nieve y hielo desde los tejados”.

Durante la última semana, Rusia registró intensas nevadas en prácticamente todo su territorio, desde la región europea hasta el Lejano Oriente.

Las precipitaciones en Moscú alcanzaron niveles récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, e incluso la región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.