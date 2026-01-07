Nevada ‘paraliza’ a Europa: Cancelan 940 vuelos y corridas de trenes en París y Ámsterdam

Cientos de vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos de Ámsterdam y París por nieve. (EFE)

Más de 800 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Schiphol, el principal aeródromo de Ámsterdam, fueron cancelados como consecuencia del temporal de nieve y fuertes vientos, situación que obligó a más de mil viajeros a pasar la noche en sus instalaciones.

El aeropuerto de Schiphol, que el lunes paralizó por completo su espacio aéreo debido a la falta de pistas operativas por condiciones meteorológicas similares, se vio obligado durante la noche del martes a instalar camas y ofrecer desayunos a al menos un millar de pasajeros cuyos vuelos fueron suspendidos, informaron este miércoles las autoridades aeroportuarias.

En total, este miércoles se cancelaron 800 de los mil 100 vuelos programados, aunque las autoridades aeroportuarias indicaron en un comunicado que se prevén más anulaciones a lo largo de la jornada.

La mayoría de los vuelos que permanecen en tierra corresponden a trayectos dentro de Europa y a la aerolínea KLM, señaló el aeródromo.

Acumulación de nieve afectará red de trenes que conecta Países Bajos

Las condiciones meteorológicas, que incluyen nevadas, presencia de hielo y fuertes vientos, llevaron al Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI, por sus siglas en neerlandés) a activar la alerta naranja en casi todo el país desde las 5:00 horas.

De acuerdo con los pronósticos del organismo meteorológico estatal, se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve en algunas regiones.

Además de las afectaciones en el tráfico aéreo, el país registró múltiples cancelaciones y retrasos en el transporte ferroviario, con la suspensión de los trenes que conectan a Países Bajos con Londres y París.

También se reportaron largas filas vehiculares en las carreteras holandesas, con atascos de hasta 700 kilómetros, una cifra que no se registraba durante la mañana de un miércoles desde 1999, de acuerdo con medios locales.

La agencia ejecutiva del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, RWS, pidió a la población que evite desplazamientos y que trabaje desde casa siempre que resulte posible.

París también sufre por la nevada en aeropuertos y carreteras

Unos 140 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de París durante las primeras horas de este miércoles debido a la nieve, informó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, quien estimó que la situación se normalizará durante la tarde.

El funcionario precisó, en declaraciones a la cadena CNews, que alrededor de 100 vuelos quedaron en tierra en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly, tras la nueva nevada registrada durante la noche, que también afectó el tráfico aéreo un día antes.

Estas cancelaciones, necesarias para las labores de retiro de nieve en las pistas y el deshielo de aeronaves, afectan cerca del 40 por ciento de los vuelos programados entre las 9:00 y las 14:00 horas en París-Charles de Gaulle, el aeropuerto con mayor tráfico de Francia, y al 25 por ciento entre las 6:00 y las 13:00 horas en Orly, el segundo con mayor actividad, detalló Tabarot.

El ministro llamó a la población a limitar desplazamientos y pidió mantener vigilancia en todo el país, en especial ante la presencia de lluvia helada. “Debemos anticiparnos, debemos informar, debemos garantizar la seguridad”, declaró.

También recomendó de manera enfática a conductores y usuarios del transporte público evitar traslados en la región de Île-de-France y optar por el teletrabajo cuando sea posible.

En París y su zona metropolitana se activó el nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, que establece un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora y la suspensión del transporte escolar en áreas periféricas.

En el oeste de Francia se aplicaron medidas similares, que incluyen la cancelación del transporte escolar en alrededor de diez departamentos.

Todos los autobuses de París y de la región de Île-de-France cesaron de forma progresiva su servicio este miércoles a partir de las 7:00 horas locales y regresaron a sus estaciones, informaron Île-de-France Mobilités (IDFM) y la RATP, operador del transporte público parisino.

En un comunicado, la RATP señaló que tomó la decisión, “por razones de seguridad”, de suspender de manera gradual las operaciones en todas las líneas de autobús “hasta que se recuperen las condiciones de seguridad”.

Por su parte, el IDFM pidió a las personas usuarias consultar el estado del servicio antes de salir de casa, mediante aplicaciones móviles o redes sociales oficiales.

Un total de 38 departamentos permanecen bajo alerta naranja, el segundo nivel más alto, por nieve y hielo, informó Météo-France, que llamó a la población a extremar precauciones ante condiciones peligrosas, sobre todo por la lluvia helada que afecta la región del Loira.

El organismo meteorológico prevé acumulaciones de entre 3 y 7 centímetros de nieve en las zonas afectadas, “con cantidades muy localizadas de 10 a 15 centímetros en las Ardenas”.

El mal tiempo provocó al menos cinco muertes en carreteras francesas durante el martes.