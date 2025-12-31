AICM suspende aterrizajes por banco de niebla; despegues ocurren ‘con normalidad’

El AICM cuenta con un número de WhatsApp para brindar información a usuarios.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este miércoles la suspensión de aterrizajes en el puerto aéreo debido a un banco de neblina en la zona.

Sin embargo, se informó que los despegues desde el AICM se llevan a cabo con normalidad este miércoles 31 de diciembre.

El informe sobre este banco de niebla en el aeropuerto Benito Juárez, que impide el aterrizaje, se publicó desde las 6:10 horas de hoy.

Debido a la temporada de invierno, en la que las familias mexicanas viajan para las fiestas navideñas y de Año Nuevo, el AICM preparó medidas de seguridad adicionales y abrió un chat de WhatsApp para el público, con el fin de brindar orientación sobre aerolíneas, áreas de Migración y más.

Debido a la situación, Viva Aerobus publicó una lista con el estatus de cada vuelo para este 31 de diciembre. Así, canceló cuatro vuelos desde el AICM, Guadalajara y Monterrey.

Aeroméxico también puso a disposición del público una página para consultar el estatus de cada vuelo desde o hacia el Aeropuerto Benito Juárez.

Asimismo, Volaris compartió en redes sociales el enlace para consultar cada vuelo, con el fin de que las y los pasajeros se informen sobre posibles retrasos o cancelaciones de viajes en el AICM.