Peso se queda ‘congelado’ en última y fría sesión de 2025: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este 31 de diciembre.

El peso mexicano presenta movimientos mínimos este 31 de diciembre, prácticamente laterales sin variaciones representativas derivado de la baja liquidez y volumen en el último día del año.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera en los 17.97 pesos por dólar, lo que representa un movimiento sin cambios relevantes respecto a sus movimientos de la última sesión.

El mercado sigue especulando que la Reserva Federal podría continuar recortando la tasa de interés en 2026, luego de que las minutas de política monetaria señalaran que la mayoría de los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto consideran que sería apropiado realizar más recortes de la tasa si la inflación sigue una tendencia a la baja.

“El mayor factor para el dólar en el primer trimestre será la Fed”, dijo Yusuke Miyairi, estratega cambiario de Nomura. “Y no se trata solo de las reuniones de enero y marzo, sino de quién será el presidente de la Fed después de que Jerome Powell termine su mandato”.

Las minutas también recordaron que la Reserva Federal inició un programa de compra de valores del Tesoro con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del mercado financiero, luego de que a partir de octubre se observaron señales de falta de liquidez en el mercado de repos. Lo anterior consiste en la compra de 40 mil millones de dólares de instrumentos del Tesoro por mes, por un tiempo indeterminado, lo que equivale a inyecciones de liquidez y tiende a debilitar al dólar estadounidense.

El índice dólar (dxy) que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, tiene una variación porcentual mínima de 0.12 por ciento al alza y se ubica al momento en los 98.33 puntos. El índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube marginalmente 0.06 por ciento hacia las mil 203 unidades.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.42 pesos cada uno, mientras que el precio de compra es de 17.42 unidades por cada billete verde, informó el banco Banamex.