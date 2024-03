‘Home run’ con ‘chelas’ y hot dogs: Lista de precios en el Estadio Harp Helú para Diablos vs. Yankees

Los asistentes de Diablos Rojos vs. Yankees pueden disfrutar de cerveza y variedades de alimentos. (Foto: Especial)

Es momento de gritar “¡home run!”, acompañado de una ‘chela’ y un hot dog en el segundo partido de exhibición de los Diablos Rojos contra los Yankees de Nueva York en el Estadio Alfredo Harp Helú, te contamos sobre los precios de las bebidas y la comida en el evento.

Este 25 de marzo se celebra el segundo partido entre dos de los equipos más populares de beisbol. La primera contienda se llevó a cabo el pasado domingo y resultó en la victoria de los Diablos Rojos con un marcador de 4 - 3 puntos.

El primer partido de Diablos Rojos vs. Yankees se caracterizó por la presencia de varias celebridades, entre ellas estaba el empresario Carlos Slim, el influencer Luisito Comunica y el deportista Mariano Rivera, quien lanzó la primera bola del juego.

Por medio de redes sociales, varios fanáticos del beisbol compartieron momentos importantes de la contienda, como el primer ‘home run’ de los Diablos Rojos y la celebración de los aficionados cada vez que México anotaba.

Este 24 de marzo se realizó el primero de dos juegos entre Yankees vs. Diablos Rojos después de más de 50 años. (HR Canó)

¿Cuánto cuesta la cerveza en el partido de Diablos Rojos contra Yankees de Nueva York?

Con este calorcito se antoja una bebida que refresque y más durante eventos masivos como el segundo partido de los Diablos Rojos y Yankees de Nueva York.

Dentro del Estadio Alfredo Harp Helú hay diferentes puestos en los que se pueden conseguir bebidas como cerveza, estos son los precios:

Tecate (lata de 355 ml): 65 pesos

Tecate light (lata 355 ml): 65 pesos

Tecate doble (dos latas de 355 ml): 130 pesos

Heineken (lata de 355 ml): 75 pesos

Heineken doble (dos latas de 355 ml): 150 pesos

Heineken 0.0 (lata de 355 ml): 65 pesos

Strongbow (botella de 330 ml): 75 pesos

Las cervezas se pueden servir en un vaso normal o uno ‘michelado’, es decir, escarchado con sal o una salsa de chamoy, que tiene un precio de 30 pesos. Para completar la michelada, la lata de jugo de tomate tiene un precio de 55 pesos.

Algunos asistentes del primer partido de Diablos Rojos vs. Yankees compartieron fotos de sus bebidas. (Foto: Instagram / @carlosdelafuente04)

Además de las cervezas individuales, el Estadio Alfredo Harp Helú ofrece unas mezclas que tienen un rango de 70 a 180 pesos, destacan los siguientes:

Tecate + vaso michelado: 95 pesos

Agua mineral preparada + vaso michelado: 70 pesos

Tecate + vaso michelado + clamato: 105 pesos

Heineken doble + vaso michelado: 180 pesos

Más allá de las ‘chelas’, en el partido de los Diablos Rojos, los aficionados pueden encontrar variedades de refresco, aguas de sabor o mineral y bebidas alcohólicas que tienen un rango de 40 a 80 pesos, dependiendo de lo que se pida.

Menú de bebidas en el Estadio Alfredo Harp Helú. (Foto: Viridiana Barón Sánchez)

¿Cuánto cuesta la comida en el Estadio Alfredo Harp Helú?

Dentro del estadio de beisbol también hay opciones de comida, destacan los hot dogs jumbo de 120 pesos que se pueden conseguir en una de las tiendas o por medio de colaboradores que pasan en las gradas del evento.

Entre los alimentos que destacan en el Estadio Alfredo Harp Helú para el partido de los Diablos Rojos vs. Yankees están:

Pollo con papas, zanahoria, chícharo y cebolla: 200 pesos

Queso Oaxaca: 200 pesos

Filete con tocino, cebolla y queso Oaxaca: 233 pesos

Chicharrón con plátano y queso Oaxaca: 233 pesos

Setas con epazote y cebolla: 233 pesos

En algunos de los puestos en la parte superior del estadio, los fanáticos pueden degustar de tacos y quesadillas de diferentes ingredientes.

En el estadio de los Diablos Rojos hay variedad de alimentos como hot dogs. (Foto: Viridiana Barón Sánchez)

Horario: ¿A qué hora es el segundo partido de los Diablos Rojos y Yankees de Nueva York?

De acuerdo con las redes sociales de los Diablos Rojos, la segunda contienda contra los Yankees de Nueva York dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Para las personas que asistan al evento, las puertas del estadio de beisbol abren a las tres de la tarde, a esa hora también es la apertura del museo y tienda.

El canto de los himnos nacionales de ambos equipos se llevará a cabo a las 17:30 horas.

Los Diablos Rojos del México ganaron el primero de dos partidos contra los Yankees de Nueva York por un marcador 4-3. (HR Canó)

¿En dónde ver el partido de los Diablos Rojos vs. los Yankees de Nueva York?

En caso de que no hayas conseguido boletos, el partido de los Diablos Rojos vs. Yankees de Nueva York se va a transmitir en plataformas de streaming como Fox Sports Premium y Star Plus.

Además, las redes sociales de ambos equipos y el Estadio Alfredo Harp Helú comparten algunos de los momentos más importantes de la contienda.