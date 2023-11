¿Cuál es el mejor momento del día para tomar vinagre de manzana?

El vinagre de sidra de manzana es uno de los ingredientes más populares en remedios caseros, incluso hay quienes lo diluyen con miel y agua para producir una bebida con supuestos beneficios; sin embargo, ¿te has preguntado a qué hora se debería consumir el ingrediente?

El vinagre es un elemento que se utiliza en la preparación de algunos alimentos, principalmente en la elaboración de aderezos para ensaladas.

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, se trata de una sustancia ácida que se elabora por medio de la fermentación de un líquido alcohólico y se encuentra en diferentes tipos como el de manzana, blanco (alcohol de caña), malta, entre otros.

El vinagre de sidra de manzana se utiliza en varios remedios caseros. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Para qué sirve el vinagre de sidra de manzana?

Uno de los vinagres más populares en el mundo de los remedios caseros es el de sidra de manzana, aquel que proviene de la fermentación de manzanas trituradas y destiladas. Este se suele diluir en agua, por sus propiedades ácidas, para beberse.

La razón principal por la que se utiliza en remedios es por el mito que asegura que puede promover la pérdida de peso; sin embargo, el sitio de Harvard Health Publishing asegura que no hay evidencia que este alimento tenga propiedades de adelgazamiento.

Asimismo, hay personas que beben el vinagre de manzana para aliviar los efectos del reflujo, una afectación digestiva relacionado con el ácido estomacal, pero la realidad es que no hay estudios que señalen esta función.

El vinagre de sidra de manzana se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)

Para lo que sí podría funcionar el vinagre de sidra de manzana es para reducir los niveles de azúcar en la sangre, pero no de la manera en la que se espera:

“El vinagre de sidra de manzana puede bajar un poco la glucosa, pero no lo suficiente. Para prevenir o controlar la diabetes, es realmente importante seguir una dieta sana y un plan de ejercicio”, señala la especialista Beth Czerwony al sitio de Cleveland Clinic.

A pesar de que este ingrediente se acostumbra a tomar en ayunas, no hay evidencia de que mejoren sus efectos.

Tampoco hay estudios que señalen que tomar vinagre de sidra de manzana a cierta hora del día tenga mejores resultados; sin embargo, en conversación con Eat this, not that, Amy Shapiro recomienda consumirlo en las mañanas o antes de comer.

¿Qué pasa si tomo vinagre de manzana antes de comer?

“Para mí, hay dos grandes momentos para beber vinagre de sidra de manzana. Uno es antes de una comida, ya que puede frenar el apetito y ayudar con la digestión de los carbohidratos, reduciendo cualquier pico de azúcar en la sangre”, explica Amy Shapiro.

Aunque hay ciertos estudios que señalan al vinagre de sidra de manzana como un alimento que suprime al apetito, la realidad es que no existe la certeza de este resultado. Incluso las especialistas Toni Golen y Hope Ricciotti comparten en una publicación de Harvard Health Publishing que la evidencia científica no respalda el efecto.

Shapiro también mencionó a Eat this, not that que tomar vinagre de sidra de manzana podría “ayudar poblar tu intestino con bacterias saludables”, pero no hace una diferencia considerable en los supuestos beneficios del remedio casero.

El vinagre de sidra de manzana puede perjudicar la salud si se consume en exceso. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si tomo vinagre de manzana en la noche?

Se habló del vinagre de manzana por la mañana y antes de comer, pero ¿qué sucede con la noche? Hay quienes prefieren tomar este remedio antes de dormir.

El sitio especializado de Healthline asegura que tomar el vinagre de sidra de manzana por las noches no potencia sus beneficios y podría aumentar el riesgo de algunos de sus efectos secundarios por sus valores nutricionales.

Al ser un alimento ácido, su consumo en exceso podría aumentar el riesgo de padecer indigestión, reflujo y problemas digestivos en ciertos individuos.

El vinagre en ayunas es un remedio casero popular. (Foto: Especial / El Financiero).

Harvard Health Publishing explica que, por la acidez, tomar el vinagre de sidra de manzana antes de acostarse podría no ser lo ideal para las personas propensas a malestares como: la acidez estomacal o reflujo.

Estas personas deberían evitar el consumo de vinagre de manzana entre 30 minutos a una hora para reducir el riesgo de padecer problemas de salud.