Este fue el error del alcalde de Tequila, Diego Rivera, que permitió su detención

Un trámite ignorado y un amparo perdido: la clave en la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera. (Fotoarte: El Finanicero | Crédito: Shutterstock/Especial)

El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, buscó un amparo contra la integración de una carpeta de investigación que se le abrió en la Fiscalía Anticorrupción del estado de Jalisco.

El edil se quejaba de que no recibía información sobre la carpeta de investigación que se seguía en su contra, lo que, a su juicio, le impedía formular una estrategia de defensa. Argumentó que no existía motivo alguno para ser investigado y, eventualmente, sancionado por la Fiscalía estatal Anticorrupción.

Rivera Navarro interpuso el recurso 36/2026 en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Tercer Distrito, el 6 de enero pasado. En su escrito acusó una negativa fundada para negarle información y señaló la omisión de garantizarle una adecuada defensa.

El juzgador federal le requirió que sustentara su petición y expusiera los argumentos para acreditar una violación a sus derechos. El alcalde no respondió, pese a que recibió notificaciones de manera reiterada.

El 20 de enero, el proceso causó estado debido a que el presidente municipal omitió atender los requerimientos. El 4 de febrero, la petición del juicio de garantías se declaró como “no presentada”.

La detención del alcalde se registró en las primeras horas del 5 de febrero, cuando autoridades federales ejecutaron un mandamiento judicial en su contra por presuntas prácticas vinculadas con corrupción interna y delitos como extorsión.

Rivera Navarro fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Existe una investigación que lo relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con actos de extorsión en perjuicio del sector empresarial de la región.

En el mismo operativo también se aseguró al director de Seguridad Pública, al director de Catastro y Predial y al director de Obras Públicas del municipio.

El presidente municipal de Tequila llegó al cargo en octubre de 2024 impulsado por Morena, bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integrada además por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Opacidad en declaración patrimonial de Diego Rivera Navarro

Diego Rivera Navarro no hizo pública su declaración patrimonial correspondiente a 2025.

En el portal de transparencia municipal aparece una leyenda que justifica la opacidad de la declaración patrimonial, al señalar que “contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia”.

También se indica que no existe autorización expresa para hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del gobierno municipal de Tequila, “ya que contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a ellos, aunado a lo anterior no se cuenta con el consentimiento expreso de los mismos para hacer pública su declaración”.

Antes, como regidor, afirmó dedicarse a la compra y venta de caballos. En 2023, en su calidad de regidor de Tequila, declaró ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales 30 mil correspondían a su actividad en el comercio de caballos.