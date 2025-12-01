Madre buscadora niega hallazgo de cuerpos en predio de amigo de Carlos Manzo: ‘Colinda con su huerta’

María Eugenia Ruiz, integrante de un colectivo de madres buscadoras, rechazó que los restos localizados recientemente se encontraran dentro de un predio perteneciente al diputado y amigo de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla.

La madre buscadora explicó que la zona donde se realizó la intervención “no es un terreno privado”, sino un área cercana a una huerta propiedad del diputado Carlos Bautista Tafolla.

“No es un terreno privado, es conlindante con la huerta del diputado Tafolla, para nosotros poder entrar ahí tenemos que pedir permiso y el permiso nos lo otorgó el licenciado Carlos Bautista Tafolla”, aclaró.

María Eugenia Ruiz detalló que esta intervención estaba programada desde hace meses: “Es una búsqueda que ya habíamos estado reagendando desde a finales de septiembre (del año pasado), yo lo pedí”.

La activista recordó que la búsuqeda inició porque Carlos Manzo reveló el hallazgo de los cuerpos: “En su momento fue el presidente (Carlos Manzo) quien nos dijo que el diputado había visto un cráneo por ahí, en el camino que eran conlindantes con su huerta”.

Durante la búsqueda, el colectivo localizó un cráneo expuesto en superficie: “Dimos con el cráneo que estaba expuesto e inmediatamente nos dedicamos a buscar la otra parte, porque obviamente al encontrar un cráneo se sabe que hay más restos óseos”.

Al continuar con los trabajos de varilla, hallaron restos adicionales: “Al empezar a varillar, nos damos cuenta que son cuerpos que están en estado de descomposición de más de un año. En total encontramos cuatro cuerpos”.

¿Qué dijo Carlos Bautista Tafolla sobre los restos hallados en un predio familiar?

Tras la difusión de versiones que lo señalaban por supuestos vínculos con los hallazgos, el diputado Carlos Bautista Tafolla negó cualquier implicación y aseguró ser víctima de ataques políticos.

A través de un mensaje público, afirmó: “En estos días me han querido colgar de todo: Que si tengo amoríos…Que si escondí cadáveres en un predio familiar…Que si soy corrupto…Que no sé legislar…Que no apoyo a la gente…”

Añadió que estos señalamientos forman parte de intentos por desacreditarlo: “Carlos Manzo siempre me dijo que eso iba a ser lo malo de hacer las cosas bien. Cuando el sistema te quiere doblar, primero te ensucia. Y cuando no te puede comprar, intenta desaparecerte. Nada nuevo en México”.

Tafolla subrayó que su compromiso es con la ciudadanía: “Pero a mí me eligió el pueblo. Y solo cuando Dios lo disponga y cuando el pueblo lo decida, dejaré de servirles”.

Y aseguró que su objetivo no es vivir de la política: “Lo digo claro: mi sueño fue ser diputado, no vivir de la política. Mi único sueño era entrar al sistema sin convertirme en uno de ellos, sin ensuciarme como ellos… y lo he cumplido”.