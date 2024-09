Sian Chiong reclama a Arath de la Torre por llamarlo ‘poco hombre’ en LCDLF: ‘Me duele que me digas así’

¿Otra vez? La segunda temporada de La Casa de los Famosos México estuvo caracterizada por los pleitos entre los habitantes y los conflictos no paran a poco más de dos semanas del final y ahora los protagonistas fueron Arath de La Torre y Sian Chiong.

Las rivalidades entre los participantes de la producción de Rosa María Noguerón generaron agresiones al grado de considerarse violencia de género (como en el caso de Adrián Marcelo).

Pero esta vez el cubano se molestó por el recuerdo de un posicionamiento de semanas pasadas durante la salvación de la semana 8, donde Gala Montes quedó fuera de la tabla de nominados.

Arath de la Torre dijo que sería congruente con sus palabras, ya que había llamado ‘poco hombre’ a Sian por salvarse a sí mismo en ocasiones pasadas. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué pasó entre Arath de la Torre y Sian Chiong en la octava fiesta de ‘La Casa de los Famosos México’?

El discurso de Arath de la Torre, desencadenante del conflicto de la fiesta del pasado 13 de septiembre, momentos antes de quitar el riesgo de eliminación a su compañera del Team mar, fue el siguiente.

“Quiero regresar el favor a alguien quien no se sintió apoyada y, sin embargo, ella tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar (...) yo me subo a la placa porque soy congruente, le llamé ‘poco hombre’ a ‘a liebre’ por salvarse él mismo así que ahora te salvo a ti, Gala”, declaró el conductor del programa Hoy.

Momentos después, Sian Chiong se acercó al comediante para pedirle explicaciones por lo dicho acerca de él.

“¿Por qué lo de poco hombre? Tú me dijiste que no lo dijiste en serio, debiste decir que no lo sentías de verdad (..) eso no se dice aquí, se dice en vivo (...) te lo diré siempre, eres alguien a quien admiro, a quien le tengo cariño y tus palabras tienen un peso, y me duele que me llames poco hombre”, dijo el cantante tras reclamarle por recordar el momento antes de la eliminación de Sabine Moussier.

Sian Chiong confrontó a Arath de la Torre. (Foto: Especial El Financiero)

“No lo malinterpretes, hijo, es ser congruente, ponte en mi lugar (...) quería mandarle ese mensaje de congruencia a mis hijos, especialmente porque si eres capas de señalar a alguien con un dedo, tres se regresan a ti (...) no fue exponerte, fue exponerme a mí”, dijo Arath de la Torre.

Sian Chiong, en una charla con Gala Montes, aseguró que le pediría al presentador de Hoy disculpas públicas por la ‘ofensa’, pero finalmente terminaron la discusión con un abrazo.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de LCDLF?

Los nominados de la semana 8 en La Casa de los Famosos México son los siguientes (y podrían salir eliminados el próximo domingo 15 de septiembre).

¿Quiénes son todos los eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Los eliminados del reality show, hasta el momento, se enlistan a continuación (en orden de salida del programa de televisión).