Anette Cuburu habla de Erik Rubín: ¿Cuál es su relación con la expareja de Andrea Legarreta?

Anette Cuburu volvió a hablar de su pleito con Andrea Legarreta y se refirió a las palabras del cantante Erik Rubín al defender a su expareja luego de que, en medio de la polémica, en redes sociales involucraran a su hija Nina.

Cuburu aseguró que “no tengo por qué darle una disculpa a nadie si con quienes se metieron fue conmigo y con mi familia”, dijo al ser cuestionada por medios de comunicación en su regreso al teatro después de 20 años.

Anette Cuburu se refirió a su amistad con Erik Rubín. (Foto: Instagram @anetteoficial / Cuartoscuro)

¿Cuál es la relación de Anette Cuburu y Erik Rubín?

Aunque la conductora explicó que ni en entrevistas ni en el comunicado que publicó mencionó a ningún niño, excepto los suyos, dice que no lo haría.

Cuburu también confesó cuál ha sido su relación con Erik, a quien confesó adorar: ”me cae perfecto, me parece un caballero”. Además, aseguró que “hizo lo correcto, lo que deberían hacer otros” al defender a la mamá de sus hijos.

“Lo felicito y yo no tengo nada contra Erik Rubín, más que admiración que le tengo como artista y que siempre hemos sido muy buenos amigos”, añadió.

Anette Cuburu y Andrea Legarreta fueron compañeras en 'Hoy' hace más de 16 años. (Instagram @anetteoficial @andrealegarreta)

‘Nunca le quitaría el trabajo a nadie’, dice Cuburu

La disputa entre ellas comenzó luego de que surgiera un rumor que involucraba a Cuburu con el conductor Raúl Araiza cuando ambos formaban parte del programa Hoy y ella estaba aún casada; Anette culpó a su compañera Andrea Legarreta y a la productora Carmen Armendáriz de iniciarlo.

“Yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien, yo nunca le he hecho daño a nadie, no me meto en la vida de nadie”, dijo luego de que se revivieran unas declaraciones que se hicieron mediáticas.

Aseguró que su hijo fue quien le enseñó las palabras de Andrea en su teléfono, por lo que ella solo defendió a su familia de “un chisme viejo de hace 16 años”. Pero tiró un dardo a Legarreta, ¿culpable de su salida del matutino?

“Nunca le quitaría el trabajo a nadie, antes me muero porque sé lo que cuesta”, argumentó al pedir que cuando tengan algo que decir lo hagan con pruebas, de otra manera es “grave e incorrecto”.