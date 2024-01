Federica Quijano sufre una tendinitis tras ‘cabezazo’ de su hijo con autismo

La cantante Federica Quijano contó que un incidente con su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con autismo desde los 3 años, la llevó al hospital por un fuerte dolor por el que terminó “chillando como loca”.

La integrante de Kabah –que también se ha forjado una carrera política y busca la gubernatura en Yucatán en las elecciones de 2024 por la coalición Morena-PVEM-PT– contó que todo inició cuando uno de sus hijos “se puso muy agresivo” en una crisis debido a su condición y ella intentó calmarlo, por el que se lesionó el brazo.

Federica Quijano tuvo una tendinitis. (Foto: Instagram @federicaquijano)

¿Qué le pasó a Federica Quijano?

El diagnóstico médico fue una tendinitis, que de acuerdo con el sitio Medline Plus es una inflamación severa de un tendón, por lo que Federica aseguró que aunque no se rompió, sí terminó bastante afectado luego del duro golpe que recibió.

En sus historias de Instagram, Quijano compartió un video desde su oficina, en el cual aparece un médico que le coloca un suero con antiinflamatorios intravenosos.

También le recetó algunos medicamentos como un complejo de vitaminas para complementar su nutrición, además de pedirle reposo mientras se le ve la zona inmovilizada; posteriormente se mostró con su otra hija, María.

Federica Quijano habla del autismo de su hijo

“Ningún paciente es igual a otro”, explicó. Sabe que seguirá teniendo días complicados, por lo que prefiere enfocarse en el día a día.

Aunque hay recaídas, cuando tienen un momento de amor y abrazos todo vale la pena. “Hay días en que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde”.

“Él sigue creciendo y haciéndose más fuerte y yo más viejita. Me asusta el día que ya no pueda con él”, contó al afirmar que le “duele muchísimo más el alma y el corazón” que lo físico por la lucha constante de retos a los que se enfrentan.

Pese a que entiende su discapacidad, se dice enojada con él. “Hay veces que no sabes por dónde ir cuando él ni siquiera se está dando cuenta que me está lastimando así (...) Días como estos en que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido van para atrás, es una lucha constante”.