Paola Suárez comparte actualización sobre su estado de salud: ¿Cómo se encuentra hoy?

A dos días de que se diera a conocer que Paola Suárez fue golpeada por José de Jesús, su pareja que unas horas antes le propuso matrimonio, la influencer compartió una actualización sobre su estado de salud.

Hace unos minutos, a través de sus historias en Instagram, la integrante de ‘Las Perdidas’ subió un video en el que aparece fuera de la cama y aparentemente caminando, donde habla sobre cómo se encuentra.

Al momento de ingresar al hospital tenía el rostro hinchado y la nariz ligeramente desviada, por lo que ahora que se encuentra más desinflamada, le colocaron una férula.

'Paolita' Suárez fue agredida por su pareja en Guanajuato. (Instagram @paolitasuarez28)

Paola Suárez habla de sus lesiones en el rostro

“Hola, ¿cómo están? Soy su amiga ‘Paolita’ Suárez. Pues vean cómo estoy; hoy es viernes 12 de enero y pues me voy despertando (...) traigo aquí una férula por parte de que me acomodaron la nariz, que la traía un poco desviada, voy a durar 10 días así”, explicó la integrante de ‘Las Perdidas’.

De igual forma habló sobre su ojo, pues ella misma publicó hace un par de días que existía el riesgo de perderlo por los golpes que presuntamente le dio Jesús.

Al respecto, dijo que todavía tiene derrames de sangre y que uno de ellos está más afectado que el otro, pero no habló sobre el hecho de quedarse sin vista.

“Este ojo (señalando su rostro) pues no está tan afectado como este, que traigo no sé ,como pura sangre molida, entonces así traigo el ojo”, explicó.

Historia de Paolita Suárez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

En cuanto a otros síntomas y lesiones, dijo que tiene la cabeza muy golpeada, lo que en ocasiones le provoca mareos y malestares.

“Traigo muchos golpes en la cabeza, me mareo de repente cuando me paro. Espero y esto pase rápido, me siento mal”, señaló Paola, quien además dijo sentirse muy afectada emocionalmente por lo acontecido con Jesús, a quien “quiero… o quería, ya no sé qué pensar”.

¿Cuál fue el primer reporte sobre la salud de Paolita Suárez?

El mismo miércoles que ella ingresó al hospital, realizó una transmisión en vivo donde se ve acostada en una cama de hospital, con el rostro visiblemente hinchado, por lo que no podía hablar.

Fue su amiga Wendy Guevara, también integrante de ‘Las Perdidas’, quien explicó en el video cómo estaba Paolita hacia las 19:00 horas del miércoles.

“Su novio la golpeó. (...) Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado”, dijo en primera instancia.

“Ella necesita que, cuando se le desinflame su ojo (porque tiene un hematoma), checarle a ver si no le dañó la córnea o algo; y trae su tobillo todo hinchado y así”, aseguró aquel día.