¿Qué pasó con el dinero de Rosita Pelayo? El millón y medio que no pudo recuperar para su cáncer

Aun en sus últimos días, en las redes sociales de Rosita Pelayo, quien murió este 16 de diciembre a los 64 años, se pedía apoyo económico para sus gastos médicos, ya que las enfermedades de la actriz requerían de mucho presupuesto, pero sus ahorros estaban invertidos en un negocio y no logró recuperarlos en vida.

Rosita Pelayo nació el 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, fue famosa por producciones como El pecado de Oyuki (1988) y La fea más bella (2006), telenovela después de la cual se agravó su salud y no conseguía trabajo.

¿Qué enfermedades tenía Rosita Pelayo?

La actriz vivió alrededor de 4 décadas con artritis reumatoide degenerativa, lo cual complicó su movilidad y la alejó de los escenarios durante un tiempo.

Por si fuera poco, este 2023 Rosita fue diagnosticada con cáncer de colon, por lo cual requería una cirugía en la que le removieron un tumor, lo cual consiguió en septiembre después de muchas donaciones.

Rosita Pelayo falleció a los 64 años por complicaciones con un tipo de cáncer. (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, le encontraron dos tumores más, muy pequeños y de difícil acceso en la operación, por lo que tuvo que recibir otro tipo de tratamiento, cuyos efectos secundarios la llevaron a ser hospitalizada de emergencia hace unos días.

En medio de la costosa necesidad de comprar bolsas de colostomía, necesarias luego de la intervención quirúrgica, las pastillas de quimioterapia y las radiaciones, Rosita esperaba que le regresaran un millón y medio de pesos.

¿Qué pasó con el dinero de Rosita Pelayo?

Hace unos meses, en julio de este año, Rosita contó en Ventaneando que estaba en una situación urgente: necesitaba al menos 300 mil pesos para la cirugía en la que le extirparían un tumor canceroso en el colon y no tenía dinero para ello.

La actriz dijo que había hecho una inversión en el proyecto Círculo Teatral (cafetería, foro y casa estudio), ubicado en la colonia Condesa de la CDMX, al lado de su amiga Patricia Villafuerte y el actor Alberto Estrella.

“La Paty fue la que me convenció de entrar a invertir en una cafetería que ella quería poner y le pidió permiso a Alberto, y él le dijo que sí. Después entró otra persona y todos éramos felices, pero se hizo una estructura grande para montar el teatro en la cafetería”, explicó Rosita.

Rosita Pelayo afirmó que invirtió en un proyecto en el que participa Alberto Estrella. (Foto: Instagram @pelayorosita).

El contrato que ella firmó era a dos años, en 2024 podría recuperar su dinero, pero debido a la gravedad de su enfermedad, pidió que se le devolviera antes: “A mí en cinco meses igual me lleva la...”, explicó.

Alberto y Patricia aceptaron la devolución anticipada y buscarían a otro inversionista para poder hacerlo. Según Rosita, le habían estado depositando 15 mil o 12 mil pesos de intereses: “eso tampoco resuelve nada cuando no ganas un peso porque no te quieren dar trabajo. Ella me daba eso porque eran los intereses. Yo le dije ‘amiga, 300 mil que me des, para operarme, es de vida o muerte’”.

En agosto, en una emisión del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Pelayo agregó: “(Patricia y Alberto) me dicen que hasta enero de 2024, yo no puedo esperar”.

Sin embargo, la actriz aclaró que ambos estaban en buena disposición de ayudarla: “Yo no estoy peleando... pero es lo único que tengo”.

Rosita Pelayo fue inseparable de los escenarios, en septiembre de 2022 estrenó la obra '¿Cómo darle sentido a tu vida?', en la cual tenía un monólogo. (Foto: Cuartoscuro.com).

Luego de que en otras ocasiones no había querido comentar la cifra que había invertido, en esa ocasión ella confirmó que había sido una “cantidad fuerte”: un millón y medio de pesos; “me dicen que tengo el 15 por ciento”.

En tanto, Estrella dijo en Ventaneando que Rosita no era socia del Círculo Teatral, sino que invirtió en una asociación llamada Soluciones de Crecimiento Empresarial, donde la directora es Patricia Villafuerte:

“Patricia Villafuerte ha hablado con ella todos los días. Se le ha explicado a Rosita que estamos intentando ayudarla de todas maneras. Es una inversión que vence hasta enero de 2024. No vamos a penalizarla. Pero es dinero que una administración tiene destinado de diferentes maneras, yo no tengo injerencia en ello”.

El testamento de Rosita Pelayo

Luego del fallecimiento de la actriz, el presentador Jorge Zamitis, amigo cercano de Rosita, dijo en un breve encuentro con medios de comunicación que Alberto Estrella fue al hospital donde estaba internada:

“Alberto vino, habló con ella, no está metido en nada de esto, también es socio de ahí; Patricia Villafuerte, con quien ella invirtió el dinero, también vino, es una dama, sé que se va a resolver de la mejor manera para Rosita, bueno, para la gente que ahora se quede ese dinero”.

Jorge Zamitis explicó a medios que Rosita “nunca le tuvo miedo a la muerte” y antes de estar grave dejó listo su testamento: sus bienes son para Herminia Gómez, su cuidadora durante al menos 3 décadas y quien se encargó de ella, aunque a veces no tenían dinero para pagarle, “la señora lo tiene más que ganado, nunca la dejó”.

Rosita Pelayo sufrió algunas complicaciones derivadas de las quimioterapias que recibió por cáncer en el colon. (Foto: Instagram @pelayorosita)

Respecto al dinero que tenía invertido en Círculo Teatral, Zamitis explicó que se entregaría en enero, aunque hay deudas pendientes y Rosita dejó instrucciones de pagar.

Herminia Gómez y Alejandra Beffer acompañaron a la actriz en sus últimos momentos: “Se fue tranquila, en paz, agradeciendo a todos... Fue bajando su pulso, suspiró y partió”, explicó el conductor.